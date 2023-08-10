Ünlü isim Süreyya Yalçın, son dönemdeki kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Miami'de yaşayan ve yaz aylarında Türkiye'ye tatile gelen Yalçın, Bodrum'da yaşadığı bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Bodrum'daki özel bir hastaneye gittiğinde kendisine yanlış teşhis konulduğunu belirtti. Yalçın, yaşadığı deneyimi "Korkunç bir deneyim yaşadım!" sözleriyle anlattı.

Ünlü isim, son dönemdeki zayıflığıyla da gündemdeydi. Yalçın, günde sadece bir öğün yemek yediğini ve bu öğününü öğle vaktinde balık veya et, yanında sebze ve salata şeklinde tükettiğini açıklamıştı. Sağlığının doktor kontrolünde olduğunu vurgulayan Yalçın, spor yaparak ve dengeli beslenerek zayıfladığını belirtmişti.

Ancak bu sefer Yalçın, zayıflığıyla değil, yanlış teşhis konulan sağlık sorunuyla gündeme geldi. Temmuz ayında eşiyle Bodrum'a gelen Yalçın, vücudundaki şiddetli ağrılar nedeniyle özel bir hastaneye başvurduğunu fakat yapılan ilk değerlendirmede kırık veya çatlak olmadığı belirtilerek eve gönderildiğini ifade etti. Ancak üç gün sonra hastaneden aranarak, kaburga kırığının gözden kaçırıldığı ve iki kırığının olduğu bilgisinin verildiğini söyledi. Bu durumun kendisi için korkunç bir deneyim olduğunu ve hastanelerin insan sağlığıyla oynamaması gerektiğini vurguladı.

Yalçın, yaşadığı bu deneyimin sağlık konusunda ikinci bir görüş almanın ve içgüdülere güvenmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Aynı zamanda, takipçilerinin endişelerini artıran zayıflığıyla ilgili olarak da "Detoks kampından çıktım. Gayet sağlıklıyım, kendimi çok iyi hissediyorum. Eleştirilere de kulak asmıyorum. Kim ne derse desin." şeklinde konuşmuştu.

Yalçın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir kez daha insanların sağlık konusunda daha dikkatli ve sorgulayıcı olması gerektiğini vurgulayarak, sağlığın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.