Giyim mağazası ve lahmacun dükkanını hedef alan iki hırsızın hareketleri herkesi şaşırttı. Hırsızlar, lahmacun dükkanına girerek önce pide ve konserve balıklarıyla midesini doyurdular. Ardından çeşitli meşrubatları içerek serinlemeye çalıştılar. Karnını doyuran hırsızlar daha sonra giyim mağazasına geçtiler. Burada ise işler tuhaf bir hal aldı. Hırsızlar, mont ve tişörtleri üst üste giydikten sonra kucağa kadar giysileri doldurarak gözden kayboldular.

Ertesi sabah iş yerine gelen Merve Öztürk isimli işletme sahibi, açık kapılar karşısında şoke oldu. Güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızların kıyafetleri alıp hızla uzaklaştığını fark etti. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis, olay yerine gelerek detaylı bir inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda hırsızların aynı gece üç farklı iş yerini daha soymuş olduğu belirlendi. Polis ekipleri, hırsızların etkinlik gösterdiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve şüphelileri tespit etmek amacıyla saatlerce görüntüleri izledi.

Lahmacun dükkanının sahibi Merve Öztürk, yaşananları şu şekilde anlattı: "Hırsızlar camları kırarak içeri girmişler. Mont ve tişörtleri üst üste giyip hatta kucaklarına kadar doldurmuşlar ve dükkandan hızla uzaklaşmışlar. Tüm bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmiş. Lahmacun dükkanımıza girdikten sonra pide ve konserve balıklarını yemişler, hatta kola bile içmişler."

Polis ekipleri, şüphelilerin peşine düşerken, bölgedeki diğer iş yerlerinin de güvenlik önlemlerini artırmaları önerildi.