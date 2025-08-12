İstanbul Kağıthane’de Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Doktor Sedanur Bağdigen yaşadığı rezidansta kolunda serum takılı halde ölü bulunmuştu. Sedanur Bağdigen’in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı intihar notu bıraktığı öğrenildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan Sedanur Bağdigen’den (35) meslektaşları bir süre haber alamamıştı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen’in yaşadığı rezidansa gitmişti. Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine haber verilmiş, çilingir yardımıyla daireye giren polis ekipleri ve meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz bulunmuştu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Sedanur Bağdigen’in yaşamını yitirdiği tespit edilmişti.

"Daha önce intihar edecektim, intiharımı erteledim"

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölmeden önce, "Daha önce intihar edecektim. Farklı sebeplerden dolayı intiharımı erteledim" yazılı nota ulaşıldı. Notta kimseyi suçlamadığını, sadece ertelediğini belirttiği öğrenildi. İntihar notu incelenme yapılmak üzere kriminal laboratuvara gönderildi.