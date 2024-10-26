Dünyanın farklı köşelerine yapılan bir yolculuğun izlerini taşıyan “Bir Gezinin Hafızası” adlı fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 39 Kalamış Sanat Galerisi’nde açılan sergide, Vietnam ve Kamboçya’da çekilmiş doğa, manzara, tarih ve insan portrelerinden oluşan 92 fotoğraf yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sergi, Güvensan Tesis Hizmetleri, ARYA Yatırım Platformu ve Sosyal Fabrika’nın kurucusu olan girişimci Münteha Adalı’nın imzasını taşıyor.

Adalı, serginin tüm gelirinin “Bir Çocuk Yetişir, Tüm Dünya Değişir” sloganıyla dikkat çeken Kalben Derneği’ne bağışlanacağını belirtti. Açılışta konuşan Adalı, “Bu sergi gezinin sadece fiziksel bir hareket olmadığını, aynı zamanda kültürel ve duygusal bir yolculuk olduğunu gözler önüne sermek niyetiyle ortaya çıktı,” dedi.

Serginin küratörlüğünü Fotoğraf Sanatçısı Sema Özevin üstlenirken, fotoğraflar Münteha Adalı’nın Vietnam ve Kamboçya seyahati sırasında yakaladığı karelerden oluşuyor. Adalı, iş dünyasındaki başarısını sanat alanına da taşıyarak toplumsal fayda yaratmayı hedefliyor.

Sergi açılışında Adalı, sanatsever dostlarına teşekkürlerini sunarak, “Aldıkları her fotoğrafla çocukların geleceğine katkı sağlıyorlar,” diyerek serginin anlamını bir kez daha vurguladı.

MÜNTEHA ADALI KİMDİR?

Güvensan A.Ş. CEO’su Münteha Adalı, aynı zamanda 39 Kalamış Marina Hotel & Restoran, 39 Sanat Galerisi, Sosyal Fabrika ve Sosyal Etki Zirvesi’nin kurucusu; ARYA Kadın Yatırım Platformu’nun kurucu ortağıdır. Girişimcilik dünyasında ve sosyal projelerde lider bir isim olan Adalı, topluma katkı sağlayan projelerle tanınıyor.

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