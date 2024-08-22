Balıkesir’in Bandırma ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda üzerinden 265 gram esrar ele geçirilen bir şahıs tutuklandı.

Bandırma’da uyuşturucuya göz açtırılmıyor. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde A.Ö. (56) isimli şüpheli şahıstan 265 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.

A.Ö (56) isimli şüpheli şahıs, konuyla ilgili olarak narkotik madde ticareti suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA