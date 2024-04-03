Seçimler, demokratik ülkelerin vazgeçilmezlerindendir. Seçimlerde kazananlar olduğu gibi kaybedenlerde vardır ve bu olağan sonuçtur.

31 Mart 2024 pazar günü yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

31 Mart mahalli idareler seçim sonuçlarının matematiksel, rakamlarla, sayılarla açıklaması üzerinde durmayacağım. Seçim sonuçlarının sosyolojik olarak etkileri neler olmuştur, bunun analizini yapmaya çalışacağım.

Öncelikle ülkede çıkan münferit olaylar dışında seçimin huzur ve güven içinde yapılmış olması en sevindirici olaydır. Duyarlı vatandaşları kutluyor ve tebrik ediyorum.

Hemen şunu belirtmek isterim ki; demokratik, sosyal, laik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde, oligarşik tek adam rejiminin sürmesinin imkansızlığını ikazı mahiyetinde önem arz ettiği gerçeği ortaya çıkmış olması açısından bu seçim sonuçları çok önemlidir.

Seçim sonuçlarının belirlenmesinde bozuk giden ekonomik koşullar etkili olmuştur.

Seçim sonuçlarına göre, ülke nüfusunun 73,59’u muhalefet partili belediyeler, 26,31’ni ise iktidar yanlısı belediyeler tarafından yönetileceği anlaşılmıştır. Bu da korku imparatorluğunun sonu ve postmodern sivil darbenin yıkılışı demektir.

AK Parti güvendiği ve alabileceğini düşündüğü Büyükşehir Belediyelerini kaybedince ülkenin ikinci partisi durumuna gerilemiş, seçimden başarıyla çıkan CHP mahalli seçimlerin galibi olarak birinci parti konumuna gelmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de CHP yönetimine geçmiştir.

Ülkenin geleceği açısından bu seçimin verdiği mesajların şifrelerini iyi okumamız ve sağlıklı analiz etmemiz gerekir.

SEÇİMİN GALİBİ, KAZANANLARI KİMLERDİR? ÖNCELİKLE ONLARA BAKALIM;

Mutfağında tenceresi boş olan ev hanımları kazandı,

Pazara gidip de bir şey alamadan eli boş dönenler kazandı,

Torununa harçlık veremeyen emekliler kazandı,

EYT mağdurları kazandı,

Staj mağdurları kazandı,

Mülakatlarda elenenler kazandı,

Atanamayan öğretmenler kazandı,

İntihar eden öğretmenler kazandı,

Tarlası ipotekli, traktörü hacizli köylü kazandı,

Okumak için kalacak yurt bulamayan öğrenciler kazandı,

Kamyon deposuna mazot koyamayan kamyoncu kazandı.

Kredi kartı mağdurları kazandı,

İşsiz kalan gençler kazandı,

İnsan sevgisi besleyen yurtseverler kazandı.

Kısacası ülkemiz kazandı.

KAYBEDENLER KİMLERDİR?

İstanbul’da tek adama karşı 17+1’ler kaybetti. Bu sonuç kamuoyunun hükümete güvensizliğini işaret etmektedir. Bunların topluca istifası gerekir.

Gökten haber geldi deyip, gökleri siyasete alet edenler kaybetti.

Bendensin-onlardansın deyip halkı ayrıştıranlar kaybetti.

Yoksulluğu yönetmek isteyenler kaybetti,

Eğitimi yozlaştırıp, dindar ve kindar nesil yetiştireceğiz diyenler kaybetti,

İntihar eden öğretmenler için “şov yapmak için intihar ediyorlar” diyen vicdansızlar kaybetti.

Mülakatlarda hak yiyenler kaybetti,

Devlet hazinesini çarçur edip kul hakkı yiyerek zenginleşenler kaybetti,

Seçime girmiş olan küçük partilerde hiçbir varlık gösteremeyip kaybedenler arasında yerini almıştır.

Bu seçim sonuçları, gaflet ve dalalet içinde olan hükümete bir uyarı niteliği taşıması bakımından da çok önemlidir. Umarım bundan sonra yukarıda kazananlar listesinde sıraladığım kesimler leyhine kararlar almakta gecikmezler.

ERKEN SEÇİME GİDİLECEĞİ KANAATİNİ TAŞIMAKTAYIM.

SAYGILARIMLA.

YAŞAR YILMAZ

EĞİTİMCİ-YAZAR