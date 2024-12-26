“Onlara benzemeyin” demekle şu ifade edilmektedir. Sizden olmayan Yahudi ve Hristiyanların yaşam tarzlarına benzemeyin.

Kur'an ayetleriyle ve Peygamberimiz Hz. Muhammedin hadisleriyle sahih olan "onlara benzeyen onlar gibi olur. Onlara benzeyen bizden değildir." şeklinde açıklanmakta ve Müslümanlar uyarılmaktadır.

Yılbaşı kutlamaları günahtır, haramdır diyerek her yılbaşı yaklaşırken temcit pilavı gibi ısıtılıp ısıtılıp halkın önüne getirilmektedir.

Peki kardeşim bunu iyi güzel söylersiniz de Yahudi geleneği olan kadınların kara çarşaf giymelerine neden bir kelam etmezsiniz? Müslüman kadın kara çarşaf giymekle Yahudilere benzemiş olmaz mı?

Kaldı ki ne Türk geleneğinde ne de Osmanlının ilk yıllarında kara çarşaf giyme gelenekleri yoktu. (Burada örtünmeden bahsetmiyorum, kara çarşaftan söz ediyorum.)

Osmanlı padişahı 2. Abdulhamit kara çarşaf giymekle Yahudilere benziyorsunuz diye kadınların kara çarşaf giymelerini 2 Nisan 1892 yılında yasaklamıştır. Aynı zamanda bu giysi bir güvenlik sorunudur.

Kur'anda şüphesiz Gregoriyan takviminin 12. ayın 31. gecesi kutlama yapmak zinhar günahtır mealli bir ayeti yoktur.

Gelelim asıl meselemize.

Yılbaşı Noel değildir. Noel 25 Aralıkta Hristiyanlar tarafından kutlanır. Müslümanlıkla ilgisi yoktur. Müslümanlar için Noel kutlamakta caiz değildir.

Yılbaşı gecesi denilen Aralık ayının 31 . günün gecesidir. Dini bir gece değildir. O gece de isteyen Kur'an okur, isteyen çay kahve içer, isteyen eğlenir. Kimseyi ilgilendirmez.

Kimi insanlar biten yılı kazası belasız geçirdiği için şükreder, kim insanlarda yeni bir yıla kavuşmanın sevinciyle eğlenir. Biz Kur'an okuyana da saygı duyarız eğlenenede.

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Kimsenin yaşam tarzına karışma hakkımız yoktur.

Sevgili yurttaşlarım, bu kadim topraklarda kin ve nefreti yeşertmeyelim. Her şeye rağmen sevgi ve hoşgörüyü yeşertelim. Sevgidir insanları mutlu eden.

Günümüzde, ev kirasını ödemekte güçlük çekenlerin, çocuğuna okul harçlığı vermeyenlerin, emeklinin süründüğü, işçinin dar gelirlinin geçim sıkıntısı çekenlerin çoğunlukta olduğu ülkemizde yılbaşını kutlayacak hal mi kaldı bizde.

Bir avuç azınlığın çılgınca eğlendiği yılbaşı eğlencelerini görün. Garip gurabanın bir avuç sevincini onlara çok görmeyin.

“Beni hor görme gardaşım, sen altınsın ben tunç muyum" diyen Aşık Veyseli,

"Yaradılanı sev, yaradandan ötürü" diyen Yunus'u

"Bütün aşklardan yücedir, insanın insanı sevmesi" diyen Mahsuni'yi hatırlayın.

Sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN.