RAMAZAN SOHBETLERİ

Evet değerli okurlarım! Bu gün sizlere her Ramazan ayında televizyon kanallarında yapılan Ramazan programlarından söz etmek istiyorum.

Öncellikle hemen her kanalda bir yemek programı, yiyecekler içecekler gırla gidiyor. Durumu iyi olamayan bu etli kebaplı vesaire yemekleri izleyen garibanların durumunu anlayana hak getire.

Eski Ramazanlarda paylaşmayı hedef alan ve gerçekten durumu iyi olmayanlara erzak, giyecek ve birçok madde yardımı yapılırdı. Bu zamanda da az da olsa bir kısım hayırsever bu geleneği sürdürse de gelecekte bu güzel adetlerde yok olup tarihe karışacağa benziyor.

Fitre ve zekâtlarını çevresindeki durumu iyi olmayanlar yerine, ya yardım kuruluşlarına veya yurt dışındaki ihtiyacı olanlara vermeleri bizi çok üzüyor. Oysa yurt dışındaki yardıma ihtiyacı olanlara bu fitre ve zekâtlar vermek bence pek mantıklı gelmiyor. Yurt dışındaki veya yurt içindeki afet zedelere yardımlar normal zamanlarda yapılması daha iyi olacağı kanısındayım. Ramazan’a özel olan fitre ve zekâtların özellikle çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine verilmesi daha makuldür. Genelde çoğumuzun bir bahanesi vardır:

“Ben ihtiyaç sahibini nasıl ve nerede bulacağım? Bu yüzden yardım kuruluşlarına vermeyi uygun buldum.” Mutlaka bu yardım kuruluşları amaçları doğrultusunda bu toplanan meblağları yerlerine ulaştırıyor. Ancak öncelikle çevremizdeki yardıma ihtiyacı olanlar aranıp, sorulup soruşturulup yapılması daha makbuldür.

Bakın size bir olayı anlatmak istiyorum:

Sahabelerden birinin bir erkek evladı dünyaya geliyor. Sahabe bir Cuma günü mescitte dağıtmak üzere bir kalbur dolusu hurmayı mescidin önüne koyuyor. Ancak gelen cemaatin çokluğunu görünce Peygamber Efendimize yaklaşıp:

“Ya Resul! Çocuğumun muştusu için getirdiğim bir kalbur hurma yetmeyecek gibi ne yapmalıyım?”

Peygamber Efendimiz sahabenin omzuna elini dokundurup:

“Meraklanma kardeşim! Al şu hurmaları önce mescidin içindeki cemaate dağıt. Artarsa dışarıda kalanlara verirsin!” der.

“Önce mescidin içi” deyimi bu vesile bize ulaşmıştır.

Böylesine sosyal anlayışa sahip tek din İslam dinidir.

Ramazan ayınız mübarek, yardımlarınız hayırlara vesile olsun!