Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde arsa fiyatlarına gelen zammı eleştirdi. Eroğlu, alınan kararın yatırımcıyı ve şehrin geleceğini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Son günlerde İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMOSAB) B Etabı için yapılan fiyat planlaması tepkilere neden oldu. İTSO'dan ve sanayicilerden tepkiler art arda gelirken Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu da konuyla ilgili açıklama yaptı.



İMOSAB müteşebbis heyetinin aldığı zam kararını eleştiren Eroğlu, "Yüzde yüze yakın zam, ülke olarak üretmeye en çok ihtiyacımız olan bu günlerde sanayicimizi zora sokar. Sanayicimizin mevcut fiyatlarla yatırım yapması oldukça zor gözüküyor. Üretimiyle, ihracatıyla göz dolduran İnegöl'ümüzün geleceği adına bu fiyatların yeniden düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yatırımın önünü kapatmak, yatırımcının üzerine yük vurmak şehrimize ve ülkemize hiçbir fayda sağlamaz" ifadelerini kullandı.