Avrupa Ralli Şampiyonası’na katılmaya hazırlanan ve Türkiye Ralli Şampiyonası’nda Osmangazi Belediyesi’ni temsil eden dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başarı dilekleri ile moral buldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan dünyanın tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin’i ağırlayarak başarı dileklerini iletti.

2023 yılında özel olarak hazırlanan aracıyla Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birincilik elde eden Keskin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en prestijli ve zorlu etaplarından Czech Barum Zln Yarışı’nda start alacak. 207,49 kilometrelik teknik asfalt etaplarda mücadele edecek olan Keskin, binlerce seyircinin coşkulu desteğiyle podyuma çıkmayı hedefliyor.

Başkan Aydın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Osmangazi Belediyesi personelimiz ve ralli pilotumuz Kübra Denizci Keskin, yarışacak. Geçen yıl da uğurlamıştık ve şans getirmiştik. Umarım bu yıl da podyuma çıkarak hem Osmangazi’mizi hem Bursa’mızı gururla temsil eder. Kazasız, belasız, başarı dolu bir yarış diliyorum" dedi.

"En zorlu ve en ikonik yarışlardan"

Hafta sonu yapılacak yarış için oldukça heyecanlı olduğunu belirten Keskin, "15-17 Ağustos tarihlerinde Avrupa Ralli Şampiyonası’nın en zorlu ve ikonik yarışlarından birinde mücadele edeceğim. 2024 yılında buradan güzel bir başarıyla ayrıldım; kadın pilotlarda 1’inci, kategorimde ise 3’üncü olmuştum. Bu sene de aynı başarıyı sürdürmek istiyorum. Türkiye Ralli Şampiyonası’nda da iyi bir sezon geçiriyorum. Bunu Avrupa’da taçlandırmak en büyük hedefim" diye konuştu.

Kendisinin bu spora başlamak isteyenler için bir ilham kaynağı olmasını da önemsediklerini söyleyen Keskin, "Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda da tek engelli pilot olarak start alacağım. Hayatta zorluklar olabilir, engellerle karşılaşabiliriz ama devam etmek, mücadele etmek çok önemli. Eğer biri beni gördüğünde ‘Ben de yapabilirim’ diyorsa, bu benim için büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.