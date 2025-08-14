Yıldırım Belediyesi düzenlediği Yaz Çocuk Şenlikleri ile Yıldırımlı çocukların unutulmaz bir yaz geçirmelerini sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için ‘Yaz Çocuk Şenlikleri’ düzenliyor. Karapınar, Mimar Sinan ve Karaağaç’ın ardından Yavuz Selim Mahallesi’nde gerçekleştirilen şenliğe yüzlerce çocuk katıldı. Halat çekme, çuval yarışı ve bardak oyunlarıyla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar; illüzyon, palyaço, Karagöz -Hacivat ve akrobat gösterileriyle de unutulmaz bir gün geçirdi.

‘Öncelik çocuklarımızın’

Yavuz Selim Mahalle Konağı önünde düzenlenen şenliğe katılarak, çocukların mutluluğunu paylaşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Yıldırım’da hizmet önceliği çocuklarımızın ve gençlerimizin demiştik. Çocuklarımızın yaz tatilini dolu dolu geçirmeleri için gayret gösteriyoruz. Yaz spor okullarımızda bu yaz on binlerce evladımız spor eğitimi alıyor. Yine işte çocuklarımız için düzenlediğimiz diğer bir etkinlik de Yaz Çocuk Şenliği. Bu şenlikle hem çocuklarımızın keyifli ve mutlu vakit geçirmelerine hem de sosyalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Evlatlarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.