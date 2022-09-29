Bireysel Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Özel hastanelerde konforlu bir tedavi ve tetkik süreci vadeden bireysel sağlık sigortaları, pek çok kişinin tercih ettiği poliçeler arasında yer alır. Bireysel sağlık sigortası kişinin özel hastanelerden ücretsiz veya indirimli hizmet alabilmesine imkân tanır.

Bireysel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası adıyla da bilinen bireysel sağlık sigortası, beklenmedik anlarda ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarında veya rutin kontrollerde gerek doktor randevusu gerekse ayakta ve yatarak tedavide size destek olabilecek, maddi kayıp yaşamanızı engelleyebilecek bir sigorta çeşididir. Bireysel sağlık sigortası poliçeleri anlaşmalı sağlık kurumlarından ücretsiz veya indirimli hizmet almayı sağlar.

Bireysel sağlık sigortaları farklı durumları kapsayan çeşitli paketler halinde müşterilere sunulur. Bireysel sağlık sigortası fiyatları paketinin kapsamı genişledikçe değişir ve sunulan imkânlar da artar, ancak bu durum kullanıcılara fiyat artışı olarak yansır. Sigorta şirketleri her bütçeye uygun sağlık sigortası seçenekleri sunar. Bireysel sağlık sigortası seçimi yapılırken göz önünde bulundurulması gereken çok sayıda faktör vardır. Tüm bu faktörlerin değerlendirilmesi sonucunda en doğru sigorta şirketine ve bireysel sağlık sigortası poliçesine karar verilebilir.

Bireysel Sağlık Sigortası Nasıl Seçilir?

Bireysel sağlık sigortası seçiminde ilk aşama kişinin ihtiyaçlarını belirlemesidir. Ardından farklı sağlık sigortası şirketlerinden fiyat teklifi alınabilir. Sigorta şirketi seçimi yapılırken sektörde uzun süredir var olan deneyimli kurumlar ile çalışmak acil durumlarda destek ve yönlendirme sağlanabilmesi açısından önemli olabilir. Sigorta şirketlerinin farklı özelliklerde pek çok bireysel sağlık sigortası poliçe seçeneği bulunur.

Bireysel sağlık sigortası seçiminde poliçenin kapsamı da önemli rol oynar. Sınırlı sayıdaki sağlık kuruluşunda yatarak tedavi hizmetini karşılayan sağlık sigortaları uygun fiyatlı olmaları ile ön plana çıkar. Poliçelerde yatarak tedaviye ayakta tedavi hizmeti eklenebilir ve sigortanın kapsadığı sağlık kuruluşu sayısı artırılabilir. Ayakta ve yatarak tedavilerin yanı sıra ilaç giderleri, check-up, doğum teminatı, diyetisyen hizmeti veya diş tedavisi gibi ek teminatlar da poliçeye eklenebilir. Örneğin bebek sahibi olmayı planlayanlar bireysel sağlık sigortasına doğum teminatı ekleterek doktor randevularının ve doğum sürecinin de poliçeye dahil olmasını sağlayabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı, ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir poliçe seçmeniz önemlidir.

Bireysel sağlık sigortası seçiminde etkili olan bir başka etken ise poliçe kapsamında yer alan sağlık kuruluşlarıdır. Ulaşımın konforlu olması ve vakit tasarrufu açısından evinize veya iş yerinize yakın yerlerde bulunan özel hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını tercih ediyor olabilirsiniz. Tedavilerinizde tercih ettiğiniz sağlık kurumlarının ve doktorların hizmet kapsamında olması avantaj sağlayacaktır. Bireysel sağlık sigortası yaptırırken sigorta şirketinin ve size sunulan poliçenin hangi durumları ve hangi kurumları kapsadığını incelemenizde fayda vardır.

Bireysel Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Sizin için en doğru bireysel sağlık sigortasına karar verebilmeniz için sigorta şirketlerine ihtiyaçlarınızı iletmeniz ve farklı şirketlerden aldığınız teklifleri dikkatle incelemeniz gerekir. Güvenebileceğiniz bir sigorta şirketinden hem ihtiyaçlarınızı karşılayan hem de bütçenize uygun bir teklif bulduğunuzda bireysel sağlık sigortanızı başlatabilirsiniz. Bu süreçte araştırma yapmaya ihtiyacınız olabilir. Bireysel sağlık sigortası seçimini sigortam.net ile daha kolay bir hale getirebilir ve sigorta seçimine harcayacağınız sürenin kısalmasını sağlayabilirsiniz. Sigortam.net, 20’den fazla sigorta şirketinin size sunabileceği teklifleri bir arada size getirir. Bu teklifler arasından içinize en çok sinen teklifi kolayca tespit edebilir ve bireysel sağlık sigortalı olmanın tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.