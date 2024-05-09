Birikim Okullarında 20 yılı aşkın çeşitli kademelerde görev yapan Eğitim Birimi Genel Müdür Yardımcısı Salih Eren, Birikim Okulları Genel Müdürü oldu.

’Birikim Gelecek Vizyonu’ programı, Birikim Okulları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Programda Birikim Okulları’nın yeni genel müdürü, Birikim Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ tarafından ilan edildi. Katırağ, yaptığı konuşmada, "Birikim markasını Türkiye’nin en kaliteli eğitim markası haline getirmek için, güçlü bir genel müdürlük yapımızla çalışmalarımız devam ediyor. 29 yıl boyunca köklerimizden güçlenen eğitim modelimizle Gelecek Vizyonumuzu oluşturduk ve bugün yeni genel müdürümüzün ilanı ile birlikte bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Katırağ, ardından yeni genel müdürün, Eğitim Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Salih Eren olduğunu ilan ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Genel Müdürlük görevine getirilen Salih Eren, Birikim Yönetim Kurulu Başkanı Necip Katırağ’a teşekkür ederek, “Eğitim, üzerinde titizlikle çalışılması gereken alanların başında geliyor. Biz de Birikim Okulları olarak eğitim sistemimize katkıda bulunmak için milli, özgün ve bütüncül bir eğitim yaklaşımı olan kendi modelimiz ’hayat denge modelini’ çağın şartlarına ve imkanlarını dikkate alarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 29 yıl boyunca aldığımız ilhamla tüm paydaşlarımızla birlikte Gelecek Vizyonumuzu sizlere sunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Eren, Gelecek Vizyonu ile 1 yıl içinde 20, 5 yıl içinde 50 müstakil anaokulu; 1 yıl içinde 25, 5 yıl içinde 40 kampüs; 1 yıl içinde 40, 5 yıl içinde 100 kurs açmayı planladıklarını ifade etti. Birikim Okulları Genel Müdürü Eren, bugüne kadar görev alan herkese teşekkür ederek, "Bundan sonra Birikim Okullarımızın Gelecek Vizyonu ile mevcut hikayesini ilerleterek devam ettirmek ve böylece ülkemizin eğitim sistemine bu yolla katkıda bulunmak için ekip arkadaşlarımızla beraber canla başla çalışacağız. Yeni süreç Birikim Okullarımız için hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Yönetim Kurulu Başkanı Katırağ ve Genel Müdür Eren’in birbirlerine hediye takdimleri ile Birikim Gelecek Vizyonu programı sona erdi.