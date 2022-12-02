Esentepe mahallesinde bulunan bir sitede bisikletin zincirine ayağı sıkışan kediyi İtfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay İnegöl'ün Esentepe mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin bahçesinde park halinde olan bisikletin zincirine, kedinin sağ arka ayağı sıkıştı. Kedinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, zinciri demir markasıyla kesip kediyi kurtardılar. Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.