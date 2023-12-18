20 şehirde kullanıcılarına hizmet veren BiTaksi, 2013 yılında başladığı yolculuğunda 10’uncu yılını yeni reklam filmleriyle kutluyor. Platform, yeni reklam kampanyasında, 10 yılda biriken 100 milyon BiTaksi yolculuğuna odaklanıyor.

Dijital taksi çağırma uygulaması BiTaksi, yeni reklam filmi serisinde; 10 yıl boyunca gerçekleştirilen 100 milyon BiTaksi yolculuğuna odaklanarak, gündelik hayattan kullanıcı ve sürücülerin bir araya geldikleri deneyimlerden kesitler sunuyor. Platform, 4 farklı reklam filmi ile kullanıcı kitlesinin çeşitliliğine vurgu yaparken, "Birlikte nice 10 yıllara" mottosuyla yeni yaşını kutluyor.

Yapılan açıklamaya göre, “Aklından Geçen Taksi BiTaksi!” sloganıyla kullanıcılarıyla buluşan platform; sarı, lüks, turkuaz ve büyük taksi olarak 4 farklı araç tipinde hizmet sunuyor. Kullanıcıları için güvenlik ve konforu her daim ön planda tutan platform, yayına aldığı yeni reklam filmi serisinde, BiTaksi uygulamasının kullanım kolaylığına vurgu yaparak uygulama üzerinden ödeme seçeneği, büyük taksi gibi kalabalık gruplara da hitap eden araç çeşitliliği, adres tarifine gerek kalmadan rahatça yolculuk yapabilme imkânı sunmasını konu alıyor.

Platform, “Birlikte nice 10 yıllara” sloganıyla 10’uncu yılını kutladığı reklam filminde, kullanıcı dostu uygulaması ve konforlu araç çözümleriyle ihtiyaca uygun seçenekler sunduğunu vurguluyor. Seride; ödeme yapmak için cüzdanını ararken online ödeme yapabileceğini hatırlayan genç kız, alışveriş sonrası büyük taksi ile seyahat eden kalabalık bir arkadaş grubu, doğuma yetişmeye çalışan telaşlı bir anne ve yol tarif etme zahmetine girmeden uygulama üzerinden gideceği konumu belirten yaşlı teyze gibi farklı yolculuk hikayelerine yer verildi. Bu örneklerle platform, her yaş ve yaşam tarzına hitap eden çeşitli kullanıcı profillerine sunduğu ulaşım çözümlerini izleyicilerle buluşturuyor.

Platformun reklam filmi serisi, dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.