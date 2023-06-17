Bitcoin Nedir?

Bitcoin en pahalı ve en popüler kripto para birimidir. Ayrıca ilk başarılı kripto para olarak da bilinmektedir. Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamato tarafından yayınlanıp, 2009 yılında halka açık olarak kullanıma açılmıştır. Bitcoin’in son yıllardaki yükselişi, kripto paraların popülaritesini arttırmış ve birçok yeni alt coin’in çıkmasına sebep olmuştur.

Tüm dünyada üretilebilecek olan bitcoin miktarı 21 milyon adettir. Madenler gibi sınırlı sayıda olması, değerini arttıran bir başka etkendir.

Bitcoin Nasıl Alınır?

Bitcoin almak istiyorsanız bitcoin alabilmek için 2 yolu tercih edebilirsiniz. İlk yol, borsalar aracılığıyla bitcoin satın almaktır. İkinci yol ise, az önce bahsetmiş olduğumuz kripto para madenciliğidir. Madencilik yaparak ücret ödemeden bitcoin alabilirsiniz. Ancak sizi tatmin edecek bir kazanç için iyi bir sisteme ihtiyacınız vardır.

Bitcoin Nasıl Gönderilir?

Bitcoin alabilmek için öncelikle bir BTC adresine ihtiyacınız vardır. Eğer elinizde göndereceğiniz kişinin BTC adresi varsa, bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Bitcoin transfer talebini oluşturduktan sonra bu işlem madencilerin karşısına çıkmaktadır. Transferin gerçekleşmesi için madenciler tarafından kontrol edilip onaylanması gerekmektedir. Talebiniz en az 6 madenci tarafından onaylandığı taktirde transfer işlemi başarıyla tamamlanacaktır.

Kripto Para Yatırımı Yaparken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kripto para piyasasına girecek çoğu yatırımcının ilk sorularından birisi kripto para yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Olmaktadır. Kripto para konusunda tecrübesi olmayan yatırımcıların dikkat edilmesi gereken şeyleri bilmesi önemli bir avantajdır. İşte kripto para yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler: