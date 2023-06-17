Kâğıt Cüzdanlar

Kâğıt cüzdanlar genellikle soğuk cüzdan olarak isimlendirilmektedir. Kripto para cüzdanların büyük bir kısmı internet ortamında herkesin erişimine açıktır fakat kâğıt cüzdanlar internet ortamında erişilemez ve sadece sizin internet ortamında bildirmeniz halinde ulaşılabilirdiler. Kâğıt cüzdan kullanabilmek için, yerel bir kripto para mağazasını ziyaret edebilir ya da kripto para aldığınız platformdaki cüzdan numaranızı bir kağıta not ederek, internet ortamından çekebilirsiniz. Bu işlemden sonra, cüzdan numaranız internet ortamında görünmez kalacaktır.

Donanım Cüzdanları

Bu cüzdan tipi, soğuk cüzdan olarak adlandırılmaktadır ve USB benzeri cihazlarda saklanmaktadırlar. Soğuk ve güvenli cüzdan tipleridir. Ek olarak, bu cüzdanınızı kullanarak internet ortamında da alışveriş yapma imkânınız bulunmaktadır. Aşağıda vereceğimiz donanım cüzdanları rahatlıkla kullanabilirsiniz,

Ledger

Trezor

KeepKey

Bilinmeyen Siteler

Kripto paranızı güvenle saklamak istiyorsanız, yapmanız gereken şeylerden ilki güvenilir olmayan sitelerden uzak durmaktır. Özellikle yeni açılmış, bolca bedava coin veren sitelerden uzak durmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bu siteler yüksek ihtimalle dolandırıcı oluyorlar. Bilinmeyen sitelerden korunmanın ekstra artısı, cüzdanlarınızın da güvende olmasıdır. Site tarafında bir dolandırıcılık olayı gerçekleşmese bile, site dışından gelen herhangi bir saldırı kripto paralarınıza ciddi oranda zarar verebilir. Bu nedenle buna büyük oranda dikkat etmek gerekmektedir.

Kurtarma Cümlesi

Çok nadir de olsa kripto cüzdanınızın ismini unutabilirsiniz. Cüzdanı unutmadan önce yapmanız gereken tek şey kurtarma cümleleri eklemektir. Binance.com, buna müsaade eden bir oluşumdur. Kripto paranıza kurtarma cümlesi eklerseniz, kısa sürede unuttuğunuz kripto paranıza erişim sağlayabilirsiniz.

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