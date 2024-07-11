Bitlis’te öğrencilere burs sağlamak için Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından kurulan BETAV Balcılık ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için İstanbul’da bu yıl 3’sü düzenlenen F İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Bitlis’te 37 yıl önce maddi imkanları kısıtlı olan öğrencilere eğitim fırsatı sunmak için kurulan ve bugüne kadar binlerce gence katkı sağlayan Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı, kurduğu BETAV Balcılık markasıyla da hem Bitlis’in doğal balını vatandaşlarla buluşturuyor hem de öğrencilere daha fazla katkı sağlayabilmek için gelir elde ediliyor. BETAV bu kapsamda markasını geniş kitlelere ulaştırmak için İstanbul’da bu yıl 3.’sü düzenlenen F İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na katıldı. Fuarda katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten BETAV Balcılık Türkiye Satış Müdürü Murat Aran, “BETAV Balcılık olarak Bitlis’in yüksek yaylarından çok çeşitli endemik bitki örtüsündeki çiçeklerden alınarak yapılan bir bal üretiyoruz. Ballarımızın en önemli özelliği yüksek prolin değeri. 900 prolin değeri olan ballarımız bulunmakta. Ballarımızı çeşitli zincir marketlerde bulmak mümkün. Aynı zamanda bu satıştan elde edilen tüm kar Bitlis’teki üniversite öğrencilerine burs olarak kullanılmakta. E ticaret üzerinden verilen siparişler de vatandaşlarımızın evlerine kadar servis edilmekte. Özellikle bal alırken vatandaşlarımız analizi olan özellikle Türkiye’de akredite laboratuvarlardan geçmiş balları tavsiye etmelerini merdiven altı üretim yapan ballardan kaçınmalarını öneriyoruz” dedi.

Vakfın asıl amacının Bitlis’te maddi imkanı olmayan öğrencilere burs sağlamak olduğunu belirten Sertaç Kılıçaslan ise, “BETAV 1987 yılında kurulmuş 37 senelik geçmişi olan köklü bir vakıftır. Vakfın asli amacı eğitim de fırsat eşitliği sunmak ve eğitim konusunda katkıya ihtiyacı olan öğrencilere gerekli katkıyı sağlayabilmektedir. Bu anlamda çalışmalarına devam ediyor ve bu zamana kadar 4 bin 600 öğrencisini mezun etmiş durumda bundan sonra da bu sayı katlanarak devam edecek. Bu kapsamda Bitlis’te kurulan bal fabrikasıyla birlikte hem tüketiciyi doğal balla buluşturuyoruz hem de Bitlis balının tanıtımıyla ilgili de katkı sağlamak. İki markamız bulunuyor bu markalarımızdan birinin organik balı da mevcut ürünlerimiz akredite ve kendi laboratuvarlarımızda gıda mühendislerimiz tarafında birçok parametreden doğallık testinden geçiriliyor. Doğallığından emin olmadığımız hiçbir ürünü ambalajlamıyoruz. Bu fuara katılmamızın amacı hem BETAV’ı insanlara tanıtmak hem de Bitlis balını anlatabilmek” diye konuştu.