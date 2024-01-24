Fakat bazı bu ürünü kullananlar tarafından bu ürünlerin sitesinde yorum bölümünde de yazıldığı gibi saç çıkarması konusunda sorun olmamasına karşılık ürünü bir anda kestiklerinde çıkan saçların döküldüğü üzerine görüş bildirmeleri bu ürünleri kullanmayı düşünenleri tereddüte düşürebiliyor. Bıttım sabunu bu konuda doğal tedavi olarak birçok berber tarafından önerilmekte. Saç çıkardığı kesin olarak kanıtlanmasa da saç dökülmesine karşı doğal çözüm diyebiliriz.

Bıttım sabunu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen yabani fıstık ve menengiç yağlarından elde edilen bir sabun. Bölge halkı arasında Botan Sabunu olarakta bilinen bu sabun saç dökülmesine karşı iyi gelmesi ve ayrıca vücudda mantar ve egzema karşısında da oldukça faydalı. Botan sabunu ismini de yine asıl çıktığı bölgeden alır. Bıttım sabunu, Mardin’in Botan bölgesi ve Siirt arasında üretimi oldukça yaygındır. Doğal bir ürün olduğu için yan etkisi neredeyse bulunmamaktadır.