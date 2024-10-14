A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti. Bu zafer, Türkiye'nin tarihindeki ilk İzlanda galibiyeti olarak kayıtlara geçti ve futbolseverler arasında büyük bir sevinç yarattı.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte Türkiye, etkili bir oyun sergileyerek rakip kaleye baskı yapmaya başladı. İlk yarıda vurduğu gollerle öne geçen milliler, özellikle genç oyuncuların performansıyla dikkat çekti. İzlanda, zaman zaman karşı ataklarla cevap vermeye çalışsa da, Türk savunması bu tehlikeleri başarıyla bertaraf etti.

İkinci yarıda İzlanda'nın çabaları arttı ve eşitlik arayışına girdi. Ancak Türkiye, hızlı ataklarla cevap vererek farkı artırmayı başardı. Maçın sonunda alınan bu sonuç, A Milli Takım'ın moral bulmasına ve grup mücadelesindeki iddiasını sürdürmesine olanak tanıdı.