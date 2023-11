Başkan Tokgöz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Filistin’de İsrail tarafından yıllardır süregelen sistematik zulüm ve katliam, 7 Ekim’den itibaren şiddetini artırarak soykırım olarak devam ediyor. Dünyanın gözü önünde soykırım yaşanıyor. Çocuk, genç, yaşlı, kadın demeden her fırsatta vahşetini sergileyen, ibadet etmek isteyenlere karşı namlusunu doğrultan, uluslararası sularda vatandaşlarımızı katleden terörist İsrail, kan ve vahşet saçmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Her fırsatta insan haklarından dem vuran Batı ve Amerika, tüm dünyanın gözleri önünde işlenen İsrail terörizmine hiçbir zaman karşı çıkmamıştır. Şimdi ise tüm ikiyüzlülükleriyle Filistin’e karşı “insan haklarını ihlal ediyorsunuz, İsrail’e saldırıyı durdurun” çağrısı yapıyorlar. Bu ikiyüzlülerin en büyüğü, terörist İsrail’in ve siyonizmin uşağı olan ABD, Irak ve Suriye’de olduğu gibi Filistin’de de kirli hesaplar peşindedir. ABD Dışişleri Bakanı eli kanlı Antony Blinken, ABD’nin Filistin planlarını açıklayarak, Gazze’yi Filistin’in yönetemeyeceğini ve ABD askerlerinin de dahil olduğu çokuluslu bir kontrol gücünün oluşturulması gerektiğini söylemiştir. “Sadece ABD Bakanı değil, ayrıca bir Yahudi olarak buradayım” diyen ve terörist İsrail’in zulmüne ortaklığı açıkça ifade eden eli kanlı Blinken’in 5 Kasım’da Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.”

“Unutulmamalı ki; Türkiye’miz tüm mevcudiyeti ve şanıyla, asırlarca mazlumların ve Müslümanların yanında olduğu gibi bugün de Filistin’in yanındadır. Her zaman mazlumların yuvası olan ve toprakları şehit kanlarıyla mayalanan ülkemizde katilleri, teröristleri, işbirlikçileri istemiyoruz. Siyonist İsrail ve uşağı Amerika ile barış ve adalet kelimelerinin yan yana gelmesi mümkün değildir. Söz söylemek gereksizdir. Bu katiller sözden değil ancak güçten anlar. Milli Görüş olarak, Milli Gençlik olarak, Filistin’deki kardeşlerinin acısıyla yüreği yangın yeri olan tüm Müslümanlarla birlikte nöbetteyiz. Buradan Müslüman ülkelerin hükümetlerine de sesleniyoruz: İşgalci İsrail ile işbirliğiniz izzetsizliktir. İsrail bu topraklarda olduğu müddetçe bu coğrafyaya barış gelmeyecektir. Müslüman idareciler İsrail’le ilişkiyi ikbal meselesi olarak gördükleri müddetçe zalimlere karşı tek bir cesur adım atamayacaklardır. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz Birleşmiş Milletler ’den medet ummuyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz NATO’dan medet ummuyoruz.”

“Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz kurtuluşu ABD limanına demir atmakta ve ABD gemilerini limanlarımıza yanaştırmakta görmüyoruz. Alemlerin Rabbine hamdolsun ki biz geleceğimizi Avrupa Birliğinde görmüyoruz. Bir Müslüman ülke eğer ABD’ye teslim olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez. Bir Müslüman ülke eğer NATO’nun silahlı gücü olmuşsa mazlumlara kol kanat geremez. Dualarımız tüm İslam ülkelerinin yöneticilerinin teslimiyetçi politikalardan uzak durması içindir. Biz İslam Birliği’nin yeniden kurulacağına inanıyoruz. Biz işgalci terör örgütü İsrail’in Filistin topraklarından sökülüp atılacağına inanıyoruz. İşte bu Peygamber katillerinin, işte bu bebek katillerin, işte bu lanetlenmiş zihniyetin küstahlığının, şımarıklığının ve hadsizliğinin hesabı sorulacaktır. İsrail bir terör örgütüdür. Bu terör örgütünün arkasında Birleşmiş Milletler vardır, ABD vardır, NATO vardır, Birleşmiş Milletler, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. NATO, İsrail’in her bir cinayetinin ortağıdır. ABD ile müttefik olan İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Topraklarında ABD askeri bulunduran İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Topraklarında ABD üssü bulunduran İslam ülkelerinin hiçbiri İsrail’den hesap sormaya muktedir değildir. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, yanlıştan dönün. Ey İslam ülkelerinin yöneticileri, ABD’nin, İsrail’in peşinden gitmekten vazgeçin. Herkes biliyor, herkes şahit ki, telefon diplomasisiyle, lanet okumayla, kınamayla zulüm bitmiyor. İsrail yaptırımdan anlar. İsrail güçten anlar. Allah için yırtıp atın İsrail ve uşağı Amerika ile yapılmış anlaşmaları. Siz gereğini yapmazsanız bu milletin içerisinden İsrail’e ve dünyanın tüm zalimlerine haddini bildirecek yiğitler çıkacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.”