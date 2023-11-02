Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimiyle alakalı açıklamalardayaptı.

Tekin, çocukların 2023-2024 eğitim öğretim yılını 14 Haziran'da karnelerini alarak tamamlayacaklarını belirtti. 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

2024'te yapılacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin ise 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini açıklayan Tekin, şu ifadelere değindi;

Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır.

Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.