Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarında süren şiddet nedeniyle FIFA ve UEFA’ya, İsrail’in tüm futbol organizasyonlarından men edilmesini tavsiye etti.

BM raportörleri, konuya ilişkin yaptıkları yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırıma karşı gerekli bir yanıt olarak FIFA ve UEFA'ya ülke takımı olarak İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu"nun İsrail'in soykırım işlediği sonucuna varmasının, işgal altındaki Filistin topraklarında soykırım işlendiğini teyit eden uluslararası kuruluşların sayısının artmasının son örneği olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, spor kamuoyunun, her şeyin olağan akışında olduğu algısını reddetmesi gerektiği vurgulandı.

Karar Bekleniyor

Şu anda 20 ülke men talebini desteklediği, FIFA ve UEFA’nın İsrail için ne karar vereceği ise henüz belli değil.