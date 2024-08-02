Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’da ağır engel grubunun oynadığı Boccia’da 2024 World Boccia Cup Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu Havva Alyurt olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un en ağır engel grubu Serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanan spor dalı Boccia’da Havva Alyurt dünyayı salladı.

Alyurt, Brezilya’da düzenlenen Brasil Sao Paulo 2024 World Boccia Cup Şampiyonası’nda BC3 çiftler kategorisinde Türkiye’yi temsil etti. 24 ülkeden 85 sporcunun katıldığı şampiyonada Dünya Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gururu oldu. Serebral palsi hastalığı bulunan kişiler tarafından oynanmak üzere tasarlanmış bir strateji ve doğruluk oyunu Boccia’da Kağıtspor sporcusu Havva Alyurt spordaki başarısını herkese gösterdi.

‘’ÇOK ÇALIŞTI ŞAMPİYON OLACAĞI BELLİYDİ’’

Boccia Antrenörü Yavuz Acar tarafından keşfedilerek bu spora yönelen Havva Alyurt, Kağıtspor’un ve Kocaeli’nin gururu oldu. Kağıtspor boccia antrenörü Yavuz Acar, ‘’6 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu oldu Dünya Şampiyonu olacağı buradan belliydi’’ dedi. Acar, “Boccia sporunu yapabilecek kişilerin iki elinden birinde kas tutulumu olması gerekiyor. Havva kızımızı ilk gördüğümde bunu fark ettim, konuşması ve bakış açısıyla boccia sporunu yapabileceğini düşündüm. Kağıtsporla başladık’’ bilgisini verdi.

Alyurt, engelleri tanımayarak azimle çok çalıştı. Kağıtspor’da 6 ay çalıştıktan sonra 2018 yılında ilk kez Samsun’da Türkiye Boccia şampiyonasına katıldı ve Türkiye şampiyonu oldu. 2022 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonuyla birlikte mili takım seçmelerine katıldı. Elemeleri geçip ülkemizi temsil etme şansı elde etti. Ülkemizi Polonya ve Roma’da da temsil etti. 2022 Roma Dünya Clengel Boccia şampiyonasında dünya ikinciliği kazandı ve iki gümüş madalyayı ülkemize getirdi.

‘’HAYALİM GERÇEK OLDU’’

Havva Alyurt, ulaştığı ilk başarının kendisini kamçıladığını, hedeflerini büyütmeye yol açtığını belirtti.

Alyurt, “Hedeflerim arasında artık uluslararası alanda altın, gümüş, bronz fark etmeksizin ülkeme madalya götürmek vardı. 2022 Polonya World Boccia Challenger’da BC3 kadın kategorisinde dünya ikinciliği ve aynı turnuvada çiftler kategorisinde de dünya ikinciliği kazanıp ülkeme çifte gümüş madalya kazandırdım. 2022 Roma World Boccia Challenger Şampiyonası’nda BC3 çiftler kategorisinde yeniden dünya ikincisi oldum. Artık istiklal marşımızı tüm dünyaya dinletmek al bayrağımızı göndere çıkarmayı hayal ettim. Bu doğrultuda gerek babam gerekse ben yeri geldi sağlığımızı bile bir kenara bırakıp var gücümüzle antrenmanlara katıldık. Evde sürekli maç izledik, kritikler yaptık, nasıl kendimizi daha ileriye taşıyacağımızı düşündük. Çok şükür geceler boyu düşlediğim hayalime kavuştum. Brasil Sao Paulo 2024 World Boccia Cup Şampiyonası’nda BC3 çiftler kategorisinde şampiyonluk nasip oldu” diye duygularını ifade etti.