UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Liverpool-Galatasaray maçında Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Söz konusu müsabakayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi Pawel Raczkowski olacak.

Liverpool - Galatasaray maçında VAR'da İtalyan Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Chiffi görev alacak.