Alınan bilgiye göre, Yukarı Zaferiye Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerindeki bir binanın bodrum katında sauna olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle yangının çıktığı noktayı belirlemek için uzun süren çalışma gerçekleştirdi. Evlerini ve iş yerlerini boşaltan vatandaşlardan biri 4 kediyi dumanlar arasından son anda dışarı çıkarttı. Kedilerden biri, dumandan etkilendiği için veteriner hekimine götürüldü. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol alınarak söndürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.