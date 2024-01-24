Biz de size bu yazımızda, boğaz ağrısı nasıl geçer sorusu için alternatif bir cevap hazırlamaya çalıştık. Boğaz ağrısı; boğazda yanma, kuruluk, ağrı olarak kendini gösterir. Bu, en yaygın semptomlar arasındadır. Yapılan araştırmalara göre her yıl 13 milyon civarı hasta, boğaz yanması şikayetiyle hastanelere ve çeşitli sağlık kuruluşlarına gitmektedir. Çoğu boğaz ağrısı, enfeksiyon ya da kuru hava faktörlerinden kaynaklanır. Boğaz ağrısı insan yaşamının standartlarını düşürmekle birlikte, genel anlamda kendi kendine iyileşme eğilimi gösteren bir rahatsızlık çeşididir.

Viral enfeksiyonlar yüzünden kaynaklanan boğaz ağrıları, genelde yaklaşık bir hafta sürede kendiliğinden iyileşir ve tıbbi bir müdahale gerektirmez. Ancak oluşan ağrı ve ateş için ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Çocuklara yetişkin ilacı kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu onların daha da rahatsızlanmasına sebep olabilir. Boğaz ağrılarında aspirin kullanılması kesinlikle önerilmez çünkü nadiren bile olsa beyin ya da karaciğerde şişmeye neden olan ve hayati bir tehlike arz eden Reye Sendromu ortaya çıkma ihtimali vardır. Boğaz ağrısının sebebi enfeksiyon kaynaklıysa, uygun antibiyotikler kullanılabilir. Bu durumda, ağrı tamamen geçmiş olsa da doktorun verdiği antibiyotikler bitene kadar kullanılmaya devam edilmelidir. Çünkü yarıda bırakılması ya da düzenli kullanılmaması halinde, enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Özellikle çocuklarda bu antibiyotiklere devam edilmemesi durumu, romatizmal ateşe veya ciddi böbrek iltihabı riskine sebebiyet verebilir.

Boğaz Ağrısının Bireysel Tedavi Yöntemleri

Boğaz ağrısı nasıl geçer sorusunun bir diğer önemli cevabı da bireysel tedavi yöntemleridir. Mesela öncelikli olarak boğaz mutlaka nemli tutulmalıdır. Bunun yanında sıcak ve et suyu içerikli çorbalar boğazı yumuşatmaya yardımcı içeriklerdendir. Bunun yanında gün içinde portakal, limon, mandalina gibi meyveler sayesinde C vitamini alımı da oldukça önemlidir. Ilık ballı sütte boğaz ağrısı ve yutkunma sorununa verilen önemli cevaplardan birisidir. Ancak unutulmamalıdır ki, bu süreçte kafeinli ve alkollü içeceklerden kesinlikle uzak durulmalıdır.