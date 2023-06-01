16 branşta sağladığı spor imkanlarıyla Kütahyalı gençlerimize sporu sevdiren ve alıştıran Kütahya Belediyespor Kulübü, farklı branşlarda aldığı madalyalarla Kütahya’nın göz bebeği konumunda.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyespor Kulübü, 16 branşta verdiği spor hizmetleri ile hem Kütahya’da, hem de Türkiye genelinde adından başarı ile söz ettiriyor.

Kulüp boks branşında son olarak 8-12 Mayıs tarihlerinde Türkiye Üniversite Spor Federasyonu Ünilig Boks müsabakalarına katıldı.

Kastamonu’da gerçekleşen müsabakalarda Dumlupınar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi, Kütahya Belediye Spor Kulübü sporcumuz Sacit Topuz, 86 kg’da Türkiye 3. oldu.