Trakya Bölgesi, Türkiye 3konomisine 266 milyon doları aşan katkı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından toplanan verilere göre Trakya Bölgesi, 2023 yılının Nisan ayında ülke ekonomisine 266 milyon 742 bin dolarlık katkı sağladı. TÜİK verilerine göre, Tekirdağ 234 milyon 359 bin dolar, Kırklareli 23 milyon 681 bin dolar, Edirne ise 8 milyon 702 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine milyonlarca dolar kazandırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalarak 19 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 4,8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Edirne’de 2023 yılı Nisan ayında ithalat 16,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tekirdağ’da 235,6 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat, Kırklareli’de ise 11,4 milyon dolar oldu. Edirne’de Nisan ayında en çok ihracat Bosna-Hersek ile yapılırken, en çok İthalat Bulgaristan ile yapıldı. Bosna-Hersek’e 2 milyon doları aşan mal ve hizmet ihraç eden Edirne, Bulgaristan’a 1 milyon 134 bin dolar, Suriye’ye ise 1 milyon 55 bin dolarlık mal ve hizmet ihraç etti. Bulgaristan’dan 7 milyon 893 bin dolarlık mal ve hizmet ithal eden Edirne, Ukrayna’dan 4 milyon 259 bin dolar, Yunanistan’dan ise 931 bin dolarlık mal ve hizmet ithal etti.

Kırklareli’de Nisan ayında en çok ihracat Almanya’yla yapılırken en çok ithalat ise Ukrayna ile yapıldı. Almanya’ya 2 milyon 669 bin dolar, Bulgaristan’a 2 milyon 227 bin dolar, İtalya’ya ise 1 milyon 886 bin dolarlık ihracat yapan Kırklareli’de, Ukrayna’dan 4 milyon 195 bin dolar, Rusya’dan 2 milyon 346 bin dolar, Çin’den le ise 1 milyon 581 bin dolarlık ithalat yapıldı.

Tekirdağ’da Nisan ayında en çok ihracat Almanya, en çok ithalat Çin ile yapıldı. Tekirdağ, Almanya’ya 41 milyon 458 bin dolarlık ihracat yaparken; İtalya’ya 13 milyon 900 bin dolar, Romanya’ya ise 12 milyon 142 bin dolarlık ihracat yapıldı. Çin’den 55 milyon 53 bin dolarlık ithalat yapan Tekirdağ, Endonezya’dan 19 milyon 346 bin dolar, Almanya’dan ise 18 milyon 501 dolarlık ithalat yaptı.