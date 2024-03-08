İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen "Bozdoğan-9" operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayarak şu açıklamada bulundu;
"10 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.️
EGM İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van’da düzenlenen “BOZDOĞAN-9” operasyonlarında şüphelilerin;
📌Bölücü terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri,
📌Terör örgütünün üniversite yapılanması DÖM (Demokratik Öğrenci Meclisi) ile gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına finans sağladıkları,
📌Örgüt adına gerçekleştirilen eylemleri organize ederek katılım sağladıkları ve
📌Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları
tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
📌Ruhsatsız tabancalara,
📌Çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."