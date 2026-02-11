Olay saat 22.30 sıralarında Huzur Mahallesi 10. Sokakta meydana geldi. 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmada bir anda kavgaya dönüştü. Şahıslar birbirine girdi. Kavgada bir şahıs elindeki bıçakla diğer şahsı bıçakladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olaya müdahale ederek kavgayı sonlandırdılar. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli ise suç aleti bıçakla gözaltına alındı.