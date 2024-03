Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kahve tutkunlarını için ‘hızlı kahve konsepti’yle hayata geçirdiği Burfaş Kafe, Tarihi Çarşıbaşı Meydanı, Eski Stadyum Millet Bahçesi ve Merinos Parkı’nın ardından dördüncü şubesini Kent Meydanı’nda açarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Burfaş Kafe’lerin vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Mudanya’ya, İnegöl’e, Görükle’ye, FSM Bulvarına, Özlüce’ye de açacağız. Kaliteli hizmeti bütün Bursalılarla buluşturacağız” dedi.

Sosyal tesislerinde yılda ortalama 3 milyon kişiyi ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burfaş, ’sabahları kahve içmeden kendime gelemiyorum’ diyenleri veya öğle arasında arkadaşlarla kahve sohbetinden taviz vermeyenleri, kısacası tüm kahve tutkunlarını ‘hızlı kahve konsepti’ mekanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Filistin’de savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e destek veren bu sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere tepki gösterip, boykot kararı alan vatandaşların talepleri üzerine hayata geçen proje ile Bursalılar, aynı hizmeti daha kaliteli ve ekonomik olarak alıyor. İlki Tarihi Çarşıbaşı Meydanı’nda, ardından Eski Stadyum Millet Bahçesi ve Merinos Parkı’nda açılan Burfaş Kafe’nin dördüncü şubesi, düzenlenen törenle Kent Meydanı’nda açıldı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, AK Parti İl Başkanvekili Ufuk Ay, Burfaş Genel Müdürü Ömer Furkan Banaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vatandaşlardan yoğun talep

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zengin yeme ve içme kültürüne sahip olduklarını, dünya mutfağına Türk kahvesini hediye ederek birçok ülkenin kahveyle tanışmasını sağladıklarını söyledi. Sonrasında her ülkenin kendi damak tadına göre kahveyi çeşitlendirdiğini belirten Başkan Aktaş, ‘kahve tiryakiliği’ diye bir tabirin de oluştuğunu anlattı. Kimilerinin sabahları kahvesiz güne başlayamadığını, kimilerinin de arkadaş sohbetlerini kahve eşliğinde gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın kahve ihtiyacını düşünerek ve gelen yoğun talep üzerine hızlı kahve konseptini devreye aldık. Kaliteli hizmet ve uygun fiyat politikasından taviz vermeyen Burfaş’ın ilk hızlı kahve konsepti mekânı, Tarihî Çarşıbaşı Meydanı’nda misafirlerini ağırlamaya başlamıştı. Vatandaşlarımızdan talepler o kadar arttı ki diğer şubelerimizi de hızlandırma kararı aldık. Dördüncüsünü Kent Meydanı’nda açtığımız bu mekanlar hızla yayılacak. Burasının da diğer şubeler gibi yoğun ilgi göreceğini biliyorum. Çevredeki esnafa da olumlu katkıları olacaktır” dedi.

“Marka değerimizi yükseltiyoruz”

Piyasayı dengelemek veya ortamı normalleştirmek gibi bir görevleri olduğunu da hatırlatan Başkan Aktaş, özellikle son yıllarda kahve kültürünün yaygınlaşması, gençlerin belirli markaların bağımlısı haline gelmesi üzerine Burfaş Kafe ismiyle harekete geçtiklerini belirtti. Burfaş Kafe’nin Çarşıbaşı Hanlar Bölgesi, Eski Stadyum Millet Bahçesi ve Merinos Parkı’nın ardından Kent Meydanı’nda da hizmet vereceğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Mudanya’da Tarihî Tren İstasyonu’nun yanında, seçime kadar da İnegöl’de ek hizmet binasının karşısında yeni şubeleri ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Bunlara ilave olarak Gürsu’da da Burfaş Kafe’mizin şubesini açmak için çalışmalara başladık. Görükle’ye, FSM Bulvarına, Özlüce’ye de gideceğiz. Kaliteli hizmeti bütün Bursalılarla buluşturacağız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak marka değerimizi yükseltiyoruz” diye konuştu.

“Gazzeli kardeşlerimizin yayındayız”

Filistin’de savaş suçlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e destek veren bu sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere tepki gösterdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Boykot kararı alan vatandaşlarımızın haklı talepleri üzerine hayata geçirdiğimiz projeyle, Bursalılar, aynı hizmeti daha kaliteli ve ekonomik olarak Burfaş’tan almaya başladı. Dünyanın neresinde olursa olsun zulüm her yerde zulümdür. Bu ister Doğu Türkistan’da, ister Arakan’da, ister Filistin ve Gazze’de olsun. İsrail’in zulmünü asla kabul etmiyoruz. Gazzeli kardeşlerimizin her zaman yayındayız. O firmalarda 70 lira içeceğiniz kahveler, burada 20-25 lira. Zarar da etmiyoruz. Birileri bu manada hem kendilerine çeki düzen verecek hem de zulüm karşısında irade ortaya koyacak. Güzel mekanın, Bursalılara hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesiyle Burfaş Kafe hizmete açıldı. Başkan Aktaş, açılışa özel vatandaşlara ücretsiz kahve ve pasta ikram etti.