Sentetik kannabis olarak bilinen bonzai, Jamaika, space içerisinde fare ilacından tutun da, tarımda kullanılan birçok tehlikeli maddeyi bulunduran, ilk kullanımdan sonra bağımlılık yapabilen ve herkeste farklı etkiler yaratan oldukça tehlikeli bir maddedir. Günümüzde merdiven altlarında bile üretilen, az miktarda ucuza satılan ve erişimi de kolay olduğu için çok kullanılan bir maddedir. Çok farklı bileşimleri olduğu için, yaratacağı etkileri tahmin etmek ve tahlillerde tespit etmek de zordur. Sentetik kannabis olarak satılan maddelerin neler içerdiği ve ne dozda içerdiği bilinmediği için, kullanıcılar doz ayarını yapamamaktadır. Kullanılan yüksek doz, sentetik kannabis kalp krizine neden olmaktadır. Bununla beraber maddenin yarattığı hezeyan ve halüsinasyonlar da kaza ile ölümlere neden olabilmektedir.