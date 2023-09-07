Sentetik kannabisler için bitkiseldir, zararsızdır imajı uyandırıldı. Erişimi çok kolay oldu. Uzun bir dönem internet üzerinden satıldı ve adrese teslim edildi. Üretimi kolay bir maddedir. İthal edilen spreye ulaştıktan sonra, aktardan aldığınız herhangi bir ot ile kolayca üretilebilir. Az miktarlarda ve ucuza satılıyor. Az miktarda bile iyi kafa yapabiliyor. Kokusuz oldukları için her ortamda tüketilmeye müsait olan maddelerdir. Tahlillerde tespit edilememesi de tercih nedenleri arasındadır. Yasaklı maddeler listesine geç alınması, tedavi kurumlarının ve tedavi seçeneklerinin yetersizliği, denetimli serbestlik sisteminin yaygınlaştırılması, özellikle çocukların ve yabancıların torbacı olarak kullanılması, sentetik maddelerin yaygınlaşmasına neden oldu.