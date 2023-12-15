Booking Genius Programı Nedir?

Öncelikle olaya kullanıcı tarafından bakmak gerekirse genius programı, booking.com’un kullanıcılarıyla arasında oluşturduğu bir sadakat programıdır. Booking.com’a üye olan ve 5 kere üst üste iptalsiz rezervasyon yapan kullanıcılar, genius mertebesine çıkmış oluyorlar. Bunun karşılığında booking.com’un genius programına dahil olan otellerden ekstra %10 indirim alma hakkı elde ediyorlar.

Otelinizin Genius Programına Dahil Olmasının Artıları Nelerdir?

Genius programına dahil olmanız durumunda oteliniz genius kullanıcıların arama sonuçlarında programa dahil olmayanların her zaman üstünde görüntülenecektir. Yani tesisinizin görünürlüğünü arttıracaktır. Bu da rezervasyon alma ihtimalinizi daha da kuvvetlendirecektir.

Farklılık her zaman dikkat çeker! Booking.com bu programa dahil olan otelleri aşağıdaki gibi “Genius” etiketi ile vurguluyor.

Genius kullanıcılar, yani booking.com’a üye olan kullanıcılar her zaman diğer kullanıcılara göre daha potansiyel müşterilerdir. Booking.com’da şuanda 20 milyondan fazla Genius kullanıcı bulunduğunun altını çizmek gerekir.

Genius programına dahil olan oteller, booking.com’un yaptığı reklamlarda ve e-posta kampanyalarında daha çok tanıtılır ve duyurulur. Bu da rezervasyonlarınızın artmasına neden olabilir.

Genius Programına Nasıl Kayıt Olunur?

Booking.com kullanıcılarına en iyi deneyimi sunmak için otelde konaklamış misafirlerin yorumlarına ve derecelendirmelerine önem verir. Bu sebeple, sadakatli müşterilerine öncelikle, belli bir seviyeye gelmiş otelleri sunmayı tercih etmiştir.

Booking.com’un genius programına kayıt olmak isteyen otellerin puanının en az 7,5 olması ve beşten fazla değerlendirmeye sahip olması gerekmektedir. Oteliniz bu şartlara uygunsa veya uygun duruma geldiğinde, extranet’e girdiğinizde size Genius için kaydolma bağlantısı gösterecektir.

Genius Programından İstediğim Zaman Ayrılabilir miyim?

Artık Genius programına dahil olmak istemiyor ve özel indirim sunmak istemiyorsanız Extranet’inizdeki Mesaj Kutusu’ndan booking.com ile iletişime geçip bunu sonlandırabilirsiniz. Fakat oteliniz bu programdan çıktığında 6 ay boyunca programa tekrar katılamayacağınızı unutmamak gerek.