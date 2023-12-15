Bu bilgiye sahip olduktan sonra sizi rakiplerden ayıran, misafirlerinizin otelinizi reklam etmesini ve tekrar konaklamalarını sağlayan yaratıcı stratejiler geliştirebilirsiniz.

Uluslararası misafirlerinize konaklama sırasında daha yüksek bir misafirperverlik standardı oluşturmanın dört yolu vardır:

1. Misafirlerinizin marka kültürünüzü yaşamasına izin verin

Misafirlerinize otelinizi ziyaret ettiklerinde neler yaşayacaklarını söylemek yerine, konakladıkları süre boyunca kendilerine otelinizi keşfetme imkânı tanıyın. Bunu yapmak için, otelinizin içinde ve etrafında ilgi çekebilecek nesneler yerleştirip, sosyal aktiviteler oluşturabilirsiniz.

Aşağıdaki ipuçlarına göz atabilirsiniz:

Kullanım yerleri: Konuklar otelinizi dolaşırken kullanacağı koridorları sanat eserleri veya tablolarla mini bir sergi alanına dönüştürebilirsiniz.

Etkileşimi kolaylaştırın: Otelinizde düzenlediğiniz herhangi bir etkinlik varsa, misafirlerinizi bu etkinliklere davet edin, onlara bar ve restoranlarda kullanabilecekleri indirim kuponları verin.

Sosyal bir platform oluşturun: Otelinizde konaklayan misafirlerinizi otelinize ait resmi Facebook grubuna dahil edin. Misafirler arasında sosyal ortamı sağlamak, müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyecektir. Esasen, misafirlerinize birbirleriyle ve personelinizle etkileşim kurma şansı vermeye yönelik faaliyetlerde bulunmalısınız.

Misafirlerinize otelinizde neler yaşayabileceklerini söylemek yerine, konakladıkları süre boyunca kendilerine otelinizi keşfetme imkânı verin.

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2. Misafirlerinizin kendi otel deneyimlerini oluşturmasına izin verin

Misafirler için her zaman yeni bir deneyim yaşattığınızdan emin olmak için denemeden korkmayın. Seyahat edenler için deneyimleme çok önemlidir. Bu yüzden kendi konaklamalarını özelleştirmelerine izin vermelisiniz. Örneğin, bazı konuklar alt katta bir oda, geç saatte kahvaltı veya 24 saat spor salonu erişimi isteyebilir. Bu seçeneklerin sağlanması, konuklara daha kişiselleştirilmiş bir konaklama yaşıyormuş gibi hissettirecektir. Ayrıca, cam eşyaları, keten veya sabun gibi otel özelliklerini satın almalarına ve kendilerini deneyebilecekleri iç mekân tasarım kılavuzlarıyla eve göndermelerine izin vererek konuklara kalıcı bir deneyim kazandırabilirsiniz.

3. Uzun vadeli misafirler için esnek ve eşsiz otel alanları yaratın

Uzun süre konaklayan, sık ziyaret eden veya ortalama seyahatçiden daha fazla esneklik isteyen konuklara daha yakından ilgi göstermelisiniz. Çoğunlukla bu grup, iş seyahati yapan ya da aile halinde konaklayan gruplardan ayrışacaktır. Bu misafirleri hedef alıyorsanız, iş, oyun ve rahatlamayı teşvik eden bir ortamı teşvik etmeniz gerekecek. Ayrıca, hedefinizin merkezinde olmak zorunda değilsiniz, ancak misafirlerinizin nerede olmasını istediğinizi hatırlamak da önemlidir. Örneğin, birçok iş seyahati yapan konuklar, havaalanına çok yakın olan bir otelin tadını çıkarabilirler. Kullanılmayan ortak alanlar gibi otel içindeki alanlar, yerel işletmeler için ortak çalışma alanlarına veya perakende alanlara dönüştürülebilir. Tek bir merkez yerine, birbirine bağlı alanlar dizisi olarak otel tasarımı, konuklara konaklamaları hakkında bir o kadar çok esneklik ve seçim sunacaktır.

4. Oteliniz konumunda bulunan diğer güçlü noktaları bir araya getirin

Otelinizde kültürel bilinç ve duyarlılığın gösterilmesi hem yerel hem de uluslararası seyahatleri etkileyecektir. Misafirler konaklayacakları bölgenin yerel lezzetlerini tatmak için fırsat kollamaktadır. Bu lezzetleri otelinizde bulundurarak onlara bu mutluluğu yaşatabilirsiniz. Otelinizde yapabileceğiniz bazı şeyler:

Yerel bir çiftçi veya zanaatkarın faaliyetlerini otelinizde sürdürmesini sağlayın.

Bir şeyleri tanıtmak için eğitim forumları, halka açık etkinlikler ve sergiler gibi organizasyonlar düzenleyin.

Yerel tasarımcıların, sanatçıların ve esnafların çalışmalarını otelinizin müsait alanlarına dahil edin.

Bu, otelinizin orijinalliğini artıracak ve misafirlerinizin otelinizde daha fazla vakit geçirmek isteyecek ve müşteri memnuniyetini artıracaktır.