Ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı 15 maddelik dev vergi paketi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kamu borçları için taksit süresi 72 aya çıkarılırken, 1 milyon TL’ye kadar olan borçlarda teminat şartı kaldırıldı. Üretici ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı %12,5’e düşürülürken, yurt dışı varlıklarını Türkiye’ye getirenlere "sıfır vergi" imkanı tanındı. Peki, yeni vergi düzenlemesi neleri değiştiriyor? İşte iş dünyası ve vatandaş için madde madde yeni ekonomi rehberi...

1. KAMU BORÇLARINDA 72 AY VADE VE TEMİNAT DEVRİMİ

Borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar ve esnaflar için "tecil" sürelerinde tarihi bir esneklik getirildi:

Vade İkiye Katlandı: Amme alacaklarının taksitlendirilmesindeki 36 aylık azami süre 72 aya (6 yıl) yükseltildi.

1 Milyon TL’ye Kadar Teminat Yok: Borç tutarı 1 milyon TL’yi aşmayan mükelleflerden, taksitlendirme işlemleri için artık teminat istenmeyecek. Bu rakamı aşan borçlarda ise sadece aşan kısmın yarısı kadar teminat yeterli olacak.

2. ÜRETİCİ VE İHRACATÇIYA %12,5 KURUMLAR VERGİSİ

Türkiye’nin üretim gücünü artırmak amacıyla sanayici ve çiftçiye özel vergi indirimi sağlandı:

Sanayi sicil belgesine sahip üreticiler ile zirai faaliyetle uğraşan kurumların kazançlarına uygulanan kurumlar vergisi oranı %12,5 olarak belirlendi.

Transit Ticaret: Kazançlarda indirim oranı %95 (İstanbul Finans Merkezi katılımcıları için %100) olarak uygulanacak.

3. VARLIK BARIŞI: 2027’YE KADAR SIFIR VERGİ FIRSATI

Yurt dışında bulunan para, altın ve dövizlerini Türkiye’ye getirenler için vergi avantajları genişletildi:

Son Tarih: 31 Temmuz 2027 tarihine kadar bildirimde bulunanlar avantajdan yararlanabilecek.

Sıfır Vergi: 5 yıl tutma taahhüdü verenler için vergi oranı %0 olarak uygulanacak. Ayrıca bu varlıklar için hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak.

4. TEKNOGİRİŞİM VE DİJİTAL ŞİRKETLERE DESTEK

Teknoloji dünyasının genç temsilcileri için mali yükler hafifletildi:

3 Yıl Aidat Yok: Yeni kurulan dijital şirketler, kuruluş tarihinden itibaren 3 yıl boyunca oda ve borsa aidatı ödemeyecek.

Pay Senedi İstisnası: Teknogirişim çalışanlarına verilen pay senetlerinde gelir vergisi istisnası üst sınırı, brüt ücretin iki katına çıkarıldı.

5. İSTANBUL FİNANS MERKEZİ TEŞVİKLERİ UZATILDI

İstanbul’un küresel finans merkezi olma vizyonu kapsamında teşvik sürelerinde rekor uzatım yapıldı:

2047 Vizyonu: İFM’deki kurumlar vergisi indirimi 2047 yılına kadar uzatılırken, finansal faaliyet harçları muafiyeti 20 yıla çıkarıldı.

Personel Desteği: Yurt dışı tecrübesi olan personele uygulanan gelir vergisi indirimi tüm katılımcıları kapsayacak şekilde genişletildi.

VERGİ YÜKÜ HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Yeni düzenleme ile üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar için ödenecek vergi şu şekilde hesaplanacaktır: