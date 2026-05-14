İstinaf Mahkemesi, emekli maaşına bloke konulmasına itiraz eden bir yurttaşın başvurusunda emsal niteliğinde karar verdi. Kararda, kredi borcu nedeniyle emekli maaşına bloke uygulanmasının “mümkün olduğu” ifade edildi.

MAAŞIN İADESİNİ İSTEDİ

Emekli bir yurttaş bir bankadan kredi çektikten sonra 2015 yılında emekli maaşının tamamen kesilmesi suretiyle borcunun tamamını ödedi. Ancak 2016 yılında emeklinin yetkilisi olduğu şirketin kullandığı kredi nedeniyle maaşının tamamının kesilmesi süreci devam etti. 2018 yılında yapılan başvuru üzerine kesintiye son verildi. Kısa bir süre emeklinin maaşı kendisine ödendi.

Konuyu mahkemeye taşıyan emekli, maaşından en fazla dörtte bir oranında kesinti yapılabileceğini belirterek kesintilerin tamamının ödenmesini istedi.

Davalı banka ise kullanılan kredinin tüketici kredisi değil, ticari kredi olduğunu belirterek emeklinin banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları, emekli olması halinde emekli maaşları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisini bankaya verdiğini ifade etti.

Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişi raporuna da dayanarak emeklinin başvurusunu kabul etti. Mahkeme kesintilerin ödenmesine hükmetti.

Banka bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuruda kredi dosyası hakkında 2016 tarihinde icra süreci başlatıldığına dikkat çekildi. Emeklinin banka nezdinde bulunan tüm alacakları, mevduat ve bloke hesapları, emekli olması halinde emekli maaşları üzerinde hapis, mahsup ve takas etme yetkisini, bankaya verdiği tekrar edilerek ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması talep edildi.

İSTİNAF BANKAYI HAKLI BULDU

Başvuruyu inceleyen Adana Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararında emeklinin aldığı emekli maaşının banka nezdindeki hesaba yattığı, bankanın sözleşme hükümlerine dayalı olarak emekli maaş hesabındaki parayı her iki kredi borç ödemesine mahsup ettiği vurgulandı.

Emekli maaşına doğrudan blokenin mümkün olduğuna hükmeden mahkemenin kararında şunlara dikkat çekildi: “…müşterinin banka nezdindeki mevduat hesabından ihbarda bulunulmadan mahsup yapılabileceğinin düzenlendiği, ayrıca davacının kredi bedelinin emekli maaş hesabı ile diğer tüm hesaplarından ödenmesi için kesinti yapılabilmesine yönünde talimat verdiği görüldüğü, hesap ekstresinden de bu talimata uygun olarak emekli maaş hesabından kesintilerin yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıklanan sebeplerle davacı, kredi nedeniyle kredi taksit bedellerinin ifası için emekli maaş hesabından kesinti yapılmasına yönelik yazılı talimat verdiği, davacının emekli hesabından yapılan ticari krediye ilişkin kesintilerin genel kredi sözleşmesi hükümlerine ve davacının emekli hesabından yapılan bireysel krediye ilişkin kesintilerin bireysel kredi sözleşmesi hükümlerine uygun olduğunu anlaşılmıştır.”

EMSAL KARAR

İstinaf Mahkemesi verdği emsal kararda ilk derece mahkemesinin verdiği kararın da kaldırılmasına hükmetti. Böylece emekli maaşının tamamının bloke edilmesinin önü açılmış oldu. Kararın kesin olduğu vurgulandı.