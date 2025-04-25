Bu iki ciddi hastalığın arasında büyük farklar bulunmaktadır.

Semptomlar

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğunun ortak semptomları:

Ani duygudurum değişimleri

Dürtülere hâkim olamama

Düşük öz güven

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğunun ortak semptomları bulunsa da belirtilerin çoğu farklıdır.

Bipolar Bozukluk Semptomları

Türkiye nüfusunun tahmini %2-3’ü “manik depresif hastalık” adı da verilen bipolar bozukluk hastasıdır. Bu psikolojik sorunun semptomları:

Ani duygudurum değişimleri

Taşkınlık

Depresyon

Bipolar bozukluk hastaları, manik evre süresince oldukça enerjiktir. Bunun yanı sıra:

Normale göre daha yüksek fiziksel ve ruhsal enerjiye sahiplerdir

Daha az uyurlar

Hareket ve konuşmaları hızlıdır

Madde kullanımı, kumar gibi riskli ve fevri eylemlerde bulunurlar

Büyük ve gerçek dışı planlar yaparlar

Depresyon evresinde görülen semptomlarsa:

Enerjide düşüş

Konsantrasyon eksikliği

İnsomnia

İştah kaybı

Üzüntü, umutsuzluk, asabiyet ve anksiyete

Ayrıca, bu evrede intihar eğilimi de görülebilmektedir. Bipolar bozukluk hastası bazı bireyler halüsinasyon ve psikoz gibi sorunlarla karşılaşabilirler.

Bireyler manik evre esnasında doğaüstü güçlere sahip olduklarını, depresyon evresindeyse belirli bir sebep olmaksızın hata yaptıklarını düşünmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu Semptomları

Türkiye’de nüfusun %2’si borderline kişilik bozukluğuna sahiptir. Bu hastalıktan muzdarip bireyler tutarsız fikirlere sahiptir. Bu nedenle, duygu ve dürtü kontrolünde sorun yaşamaktadırlar.

Borderline kişilik bozukluğu hastası bireyler düzenli ilişkiler kuramamaktadır ve kendilerine zarar verme pahasına terk edilmekten kaçınırlar.

Strese sebep olan ilişki ve olaylar BKB hastalarında aşağıdaki semptomların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir:

Ani duygudurum değişimleri

Depresyon

Paranoya

Öfke

Bu hastalığa sahip bireyler olayları ve kişileri iki zıt uçta (sadece iyi veya kötü) değerlendirmektedir. Ayrıca, kendilerini eleştirmeye olan yatkınlıkları bazı durumlarda kendilerine zarar vermelerine veya intihara eğilimlerini artırmaya sebep olabilmektedir.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Bipolar Bozukluğun Sebepleri

Araştırmacılar bipolar bozukluğun kesin sebebini henüz bilmese de belirli unsurların bu hastalığa etki ettiğini düşünmektedir. Bunlara örnek olarak:

Genetik

Stres ve travma

Madde kullanımı

Beyin kimyasında gerçekleşen değişimler

Borderline kişilik bozukluğuna etki eden kalıtsal ve çevresel birçok faktör bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak:

Genetik

Çocukluk travmaları

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)

Beyin anomalileri

Serotonin seviyesindeki değişimler

Risk Faktörleri

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğuyla bağdaştırılan risk faktörleri:

Genetik

Travma

Tıbbi sorunlar

Her iki hastalıkla ilişkilendirilen farklı risk faktörleri de bulunmaktadır.

Bipolar Bozukluk

Kalıtsal unsurların bipolar bozukluk üzerindeki etkisi henüz tam anlamıyla bilinmemektedir. Bipolar bozukluğa sahip anne baba veya kardeşe sahip olan bireylerin bu hastalığa yakalanma riski daha yüksek olsa da arada kesin bir bağlantı bulunmamaktadır.

Bipolar bozuklukla ilişkilendirilen diğer risk faktörleri:

Travma

Madde kullanımı

Anksiyete, panik bozukluğu ve yeme bozuklukları gibi sağlık sorunları

Tiroit hastalıkları, inme ve multipl skleroz

Borderline Kişilik Bozukluğu

Aile geçmişinde borderline kişilik bozukluğu olan bireylerin bu hastalığa yakalanma riski toplumun geri kalanına göre beş kat daha yüksektir.

Borderline kişilik bozukluğuyla ilişkili diğer risk faktörleri:

Travma, cinsel istismar, travma sonrası stres bozukluğu

Beyin işlevini etkileyen genetik anomaliler

Teşhis

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğu teşhisi bir uzman tarafından yapılmalıdır. Her iki hastalığın tanısı için de psikolojik ve fiziksel muayene gerekmektedir.

Bipolar Bozukluk Teşhisi

Doktorunuz kesin bir şekilde bipolar bozukluk teşhisi koyabilmek için sizden duygudurumdaki değişimleri kayıt altına alacak bir günlük tutmanızı isteyebilir.

Bipolar bozukluğun faklı kategorileri bulunmaktadır:

Bipolar I: Bu kategorideki bireyler manik evrenin öncesinde veya hemen ardından hipomani veya depresyon nöbeti geçirmektedir. Bazı bireyler manik evre süresince psikoz belirtileri de göstermektedir.

Bipolar II: Bu bireyler manik evreye girmemektedir ve depresyon evresini hipomani takip etmektedir.

Siklotimik bozukluk: Bu bipolar bozukluk tipi yetişkinlerde iki yıl veya daha uzun, 18 yaş altındaki bireylerdeyse bir yıl veya daha fazla sürmektedir. Kısa süreli hipomani ve depresyon evreleri gözlemlenmektedir.

Diğer Türler: İnme ve tiroit bozuklukları gibi sağlık sorunları veya madde kullanımı sebebiyle ortaya çıkmaktadır.

Borderline Kişilik Bozukluğu Teşhisi

Doktorunuz psikolojik ve fiziksel muayene ardından semptomlarınızı daha iyi öğrenebilmek adına sizden bir form doldurmanızı isteyebilir veya aileniz ve yakın arkadaşlarınızla konuşmak isteyebilir.

Yanlış Teşhis Riski

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğunun birbiriyle karıştırılması mümkündür. Doğru teşhis konulduğundan emin olmak için doktorunuzla iletişim hâlinde olmalı ve tedavi esnasında ortaya çıkan sorunları belirtmelisiniz.

Borderline Kişilik Bozukluğu ve Bipolar Bozukluk Tedavisi

Borderline kişilik bozukluğu veya bipolar bozukluğun kesin bir çözümü bulunmamaktadır. Tedavi, semptomları hafifletmeyi hedeflemektedir.

Bipolar bozukluk tedavisi antidepresan ve duygudurum düzenleyici ilaçlarla birlikte psikoterapiyi içermektedir.

Doktorunuz ilaçlara alışmanız ve semptomları kontrole alabilmeniz için bir tedavi programı önerebilir, semptomlar çok şiddetliyse hastanede tedavi olmanız gerektiğini söyleyebilir.

Borderline kişilik bozukluğunda tedavinin büyük bir kısmı psikoterapiden oluşmaktadır. Psikoterapi, bu hastalıktan muzdarip bireylerin kendilerini ve diğer insanlarla olan ilişkilerini daha sağlıklı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktadır. Psikoterapi ve grup terapisinin birleştiren diyalektik davranışçı terapinin borderline kişilik bozukluğu tedavisinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bunun yanında, görselleştirme ve meditasyon teknikleri de yararlı olabilmektedir.

Son Söz

Bipolar bozukluk ve borderline kişilik bozukluğunun ortak semptomları bulunsa da bu iki hastalık birbirinden oldukça farklıdır. Tedavi, konulan tanıya göre değişmektedir. Doğru teşhis ve tedaviyle normal bir hayat sürülebilmektedir.