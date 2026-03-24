Sakarya'nın Sapanca ilçesinde arkadaşıyla kafede oturdukları sırada boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları tarafından darp edilen kadın öğretmen hastanede tedavi altına alındı.

21 Mart günü meydana gelen olayda, Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kafede arkadaşı A.O.U. (40) ile oturan okul öncesi öğretmeni olan G.Y.Z. (42), boşanma aşamasındaki eşinin akrabaları olan K.Z. (38), F. Z. (46) ve D.Z. (31) darp edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken 6284 sayılı kanun çerçevesinde koruyucu ve önleyici tedbir kararı uygulandı.