Olay, Esenyurt'un Örnek Mahallesi 1373. sokakında, gece saat 04.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, Esra E., eşinden şiddet gördüğü için boşanmayı düşünerek ailesinin evine taşındı. Ancak gece saatlerinde, Serhat E. isimli şahıs, eşinin kaldığı eve taşlarla saldırdı, evin camlarını kırdı.

Serhat E., daha sonra hızla aracına koşarak uzun süre kornaya basarak mahalle sakinlerini rahatsız etti. Eşi Esra E.'ye hakaretlerde bulundu ve ardından aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Esra E., yaşadığı korku dolu anları şu şekilde anlattı: "Dün gece yaklaşık olarak saat 23.00 civarında, eşim tekrar geldi ve önce bana küfürler savurdu. Daha sonra Esenyurt Mahallesi ile ilgili bir şeyi sosyal medyada paylaşmamı istedi ve 'Paylaşmazsan camları ve çerçeveleri indiririm' dedi. Gece saat 04.00 sularında ise camların kırılma sesiyle uykudan uyandık, zaten camları kırmış ve gitmişti. Ailem için büyük bir endişe içindeyim, dışarı çıkamıyorum, bir yere gidemiyorum ve çalışamıyorum. Yetkililerden tek isteğim, boşanmak istiyorum ve bu konuda bir adım atılmasını talep ediyorum. Daha önce birçok kez şikayette bulundum, ancak maalesef herhangi bir şey yapılmadı. Şikayetlerim ciddiye alınmalı."