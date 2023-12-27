Bosch Fabrikası'nın güç aktarma çözümleri üreten biriminde görevli işçiler, toplu sözleşmedeki zam oranını beğenmeyerek protesto eylemi gerçekleştirdi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasındaki 2023-2025 yıllarını kapsayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması, fabrika çalışanları arasında rahatsızlığa neden oldu.

Bursa'daki Bosch fabrikasında toplu iş sözleşmesinde önerilen yüzde 35'lik zam oranını kabul etmeyen işçiler, taleplerini dile getirmek adına eyleme geçti. Yemekhanede bir araya gelen çalışanlar, protestolarını yemekhaneyi adeta bir tribüne çevirerek gösterdi. Yemek kaşıklarıyla ritm tutan işçiler, "Burası Bosch, cepler boş" sloganlarıyla mali iyileştirmeyi talep ettiler.