KOBİ’lerin uygun koşullarla finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan TOBB Nefes Kredisi, iş dünyasından gelen yoğun talep nedeniyle iki katına çıkarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen kredinin toplam hacmi 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye yükseltildi.

Yeni başvurular 19 Kasım 2025’te başlayacak ve TOBB’a bağlı tüm Oda-Borsa üyesi işletmeler başvurabilecek.

6 Ay Anapara Ödemesiz

OBİ’ler kredi başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek. Her işletme en fazla 1,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz ve toplam 36 ay vadeli olacak; 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay sonrasında ise yüzde 32 faiz uygulanacak.

Temmuz ayında sunulan birinci Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar TL destek sağlanmıştı. İkinci paketle birlikte KOBİ’lere toplam destek miktarı 80 milyar TL’ye yükselmiş oldu.

KOBİ’lerden Yoğun Talep

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin en büyük sorunlarından birinin finansmana ulaşım olduğunu belirterek, kredi hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu, kredi limitinin yükseltilmesi için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini ifade ederek, “Hedefimiz, zor dönemlerde KOBİ’lerimizin yanında olmak ve ekonominin çarklarını döndürmek. 2025 itibarıyla Nefes Kredisi ile KOBİ’lere sağladığımız toplam destek 80 milyar TL’ye ulaştı” dedi.

Ayrıca destek sağlayan tüm banka yöneticilerine teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin uygun maliyetli finansmana erişiminin yatırım, istihdam ve ihracata önemli katkılar sunacağını vurguladı