Balıkesir'de su kirliliğine bitkisel çözüm olarak, 'Yüzen Bitki Adacıklarıyla Su Arıtma' çalışması üzerine bilim insanları çalışma yaptı.

Balıkesir Üniversitesi Botanik Bahçesinde, gölet suyunun biyolojik yöntemlerle temizlenmesine yönelik önemli bir pilot çalışma başlatıldı. Tübitak 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen çalışmada, suyu arıtma özelliğine sahip olan bitki türleri 'yüzen adacıklar' üzerine yerleştirilerek biyoremediasyon yöntemiyle gölet suyunun temizlenmesi hedefleniyor.

Projenin danışmanlığını Prof. Dr. Fatih Satıl yürütürken, araştırma ekibinde BAÜN Biyoloji Bölümü öğrencileri Şevval Kızılcaoglu, Ayşegül Gürsoy ve Nermin Edis yer alıyor.

Proje kapsamında; su arıtma potansiyeli yüksek bitkiler, özel olarak tasarlanan ve su yüzeyinde kalabilen yüzen adacıklara dikildi. Bitkilerin kökleri tamamen su içerisinde kalırken gövde ve dalları su yüzeyinin üzerinde bulunuyor. Bu sayede bitkilerin su içerisindeki besin maddelerini ve kirleticileri kökleri aracılığıyla absorbe etmeleri hedefleniyor.

Projede öncelikli amaç, bu yüzen adacık sistemi üzerinde yetiştirilen bitkilerin göletlerde hayatta kalabildiğini ve biyoremediasyon özelliklerini sürdürebildiklerini bilimsel olarak ortaya koymak. Ekip, elde edilecek verilerin ilerleyen süreçte kentsel ve doğal sulak alanların temizlenmesinde doğa tabanlı çözüm alternatiflerine önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyor.

Bu çalışma ile hem çevre dostu, sürdürülebilir su arıtma yaklaşımlarının yaygınlaşması hem de öğrencilerin bilimsel araştırma kültürü kazanması amaçlanıyor.