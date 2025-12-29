Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen kariyer etkinliğinin konuğu Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta oldu.

Şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Program kapsamında İl Müdürü Şinasi Balta tarafından Ticaret Bakanlığı'nın teşkilat yapısı, kariyer basamakları ve bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilerin izlemesi gereken yollar hakkında bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunuldu. Ayrıca, bilinçli tüketici olmanın önemi ve tüketici hakları konusunda öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Soru-cevap bölümünün ardından İl Müdürü Şinasi Balta'ya, katkılarından dolayı teşekkür belgesi öğrenciler tarafından takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.