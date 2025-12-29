Sakarya'da ilk kez gerçekleştirilen 'I. Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu' Akyazı'da düzenlendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 'I. Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sempozyumu' düzenlendi. Sakarya'da ilk olma özelliği taşıyan sempozyuma, akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri katıldı.

Düzenlenen programda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri ve Paramedikler, Afetlerde Paramediklerin Rolü, 2025 Kılavuz Güncellemeleri ve Uygulamalı Eğitimler başlıklarında oturumlar düzenlendi. Gün boyu süren oturumlarda teorik bilgiler ile saha deneyimleri birlikte ele alındı.

Program sonunda düzenlenen bilgi yarışmasında, İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri arasından dereceye girenlere ödüller takdim edildi. Sempozyumun kapanış konuşmasını yapan Akyazı Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Mustafa Demir, hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanına yönelik bilimsel etkinliklerin önemine dikkati çekerek, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı içeriklerle benzer organizasyonların yeniden düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.