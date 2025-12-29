Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde, çocuklarda ve yetişkinlerde yaşam kalitesini olumsuz etkileyen idrar ile gaita kaçırma sorunlarının ameliyatsız tedavi yöntemleri anlatıldı.

Belediyenin Kadın ve Aile Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine vatandaşlar ilgi gösterdi. Seminerde; pelvik taban kas rehabilitasyonu, çocuklarda ve kadınlarda görülen pelvik taban problemleri ile cerrahi müdahale olmaksızın uygulanabilecek tedavi seçenekleri ele alındı.

Seminerde sunum yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ayten Başak Kılıç, Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Fatma Bilge Öğütcüoğlu, Psikolojik Danışman Gözde Nazlı İçer ve Fizyoterapist Busenur Yıldırım, konunun tıbbi, fiziksel ve psikolojik boyutlarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Uzmanlar, bu sağlık sorunlarında erken teşhis ve doğru rehabilitasyon tekniklerinin önemine dikkati çekti. Soru-cevap bölümüyle sona eren programda, katılımcılar merak ettikleri konuları uzmanlara danışma fırsatı buldu.

Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, programın sonunda uzman ekibe ve katılımcılara teşekkür etti.