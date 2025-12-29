Osmangazi Belediyesi'nin ülkemize yeni şairler kazandırmak ve şiir yazmayı sevdirmek için düzenlediği 'Şiir Atölyesi'ne katılan kursiyerler 3 haftalık eğitimin sonunda kuralına uygun şiir yazmayı öğrendi.

Şiir yazmaya gönül verenlerin yazdıkları şiirleri kural ve tekniğine uygun bir şekilde yazmasını öğrenmesi için açılan 'Şiir Atölyesi'nde geleceğin şair adayları yetişiyor. Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde düzenlenen Şiir Atölyesi'ne gelen amatör anlamda şiir yazan kursiyerler, merkezde şiirin 6 dalının tüm teknik detaylarını ayrıntılarıyla birlikte öğrenme imkanı buldu. 3 hafta devam eden 'Şiir Atölyesi'nin son dersine katılan kursiyerler öğrendikleri bilgilerle teknik anlamda birer dörtlük yazarak kursu verimli bir şekilde tamamladığını herkese gösterdi.

'Şiirlere Daha Bir Anlam Katarak Yazacaklarına İnanıyorum'

Şiir Atölyesi'nde eğitimlerin 3 hafta sürdüğünü ifade eden Kültür Bakanlığı Halk Şairi ve Yazar Hatice Türkmen Yurtseven, 'Şiir Atölyesi'nde ilk hafta şiirde kafiye örgüsünü nerede arayıp nerede bulacağımızı anlattık. Son şiirimizde serbest şiir üzerine yol aldık. Şiirin 6 dalı vardır, her dalın açılımını kursiyerlere öğrettik. Son dersimize katılan şair adayları öğrendikleri bilgilerle kurallara uygun birer dörtlük yazıp geldi. Bizde şiir yazmayı kurallarına uygun öğrenip öğrenmediklerinin analizini yaptık. Kendi altyapısında yazdıkları şiirin içeriğinin derinliğini, hece örgüsü, kafiye ve redifin özelliklerini öğrendiler buradaki kursa katılanlar öğrendikleri bilgilerle bundan sonra yazacakları şiirlere daha bir anlam katarak yazacaklarını inanıyorum.' şeklinde konuştu.

Şiir Atölyesi'nin verimli geçtiğini belirten kursiyerler bu güzel kursları düzenlediği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.