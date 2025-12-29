Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sapanca Gölü'nün geleceğini koruma altına alacak stratejik eylem planını duyurdu.

Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesini korumak ve ekolojik dengeyi sürdürülebilir kılmak adına hazırlanan projelerin detaylarını paylaştı. Plan; Ballıkaya ve Çamdağı barajlarının hızlandırılması, kapsamlı hat yenilemeleri, kayıp-kaçak taramaları ve akademik iş birliklerini kapsıyor.

175 milyon liralık yatırım

Projenin en önemli ayaklarından birini oluşturan 175 milyon liralık yatırımla Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerinde altyapı dönüşümü başlıyor. Toplam 51 kilometrelik içme suyu hattının yenileneceği çalışma kapsamında; Erenler'de 11, Arifiye'de 5, Serdivan'da 10 kilometre hat sıfırlanırken, Adapazarı'nda 25 kilometrelik şebeke rehabilitasyonu yapılacak. Bu sayede yıllık 15 milyon metreküp suyun israf edilmeden sisteme geri kazandırılması hedefleniyor.

Çalışmaların bilimsel temellere dayandırılacağını ifade eden Başkan Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile iş birliği içerisinde Çevre, Sürdürülebilirlik ve Su Araştırmaları Merkezi'nin altyapı sürecini başlattıklarını duyurdu. Akademisyenlerden oluşacak bir Bilim Kurulu ile gölün ekolojik sağlığı ve su kalitesi sürekli kontrol altında tutulacak.

'Bir damla suyun israfına müsaade etmeyeceğiz'

Sapanca Gölü'nün şehrin gözbebeği olduğunu vurgulayan Başkan Alemdar, 'Ballıkaya ve Çamdağı barajlarının yapım süreçlerini hızlandırdık. Akyazı, Sapanca ve Hendek'te 108 kilometrelik hattın ihale sürecine geçtik. Şimdi de merkez ilçelerimizde sahaya iniyoruz. Şehrimizin bir damla suyunun dahi israf olmasına müsaade etmeyeceğiz' dedi.