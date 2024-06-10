Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan ve Kaymakamlıkta çalıştığı görevinden emekli olduktan sonra servis işine başlayan Salih Öztaş ile eşinin geçen sene başlayıp bu sene de devam ettirdiği örnek davranışları, ‘böyle güzel insanlar iyi ki varlar’ dedirtti. Servislerinde taşıdığı ilkokul öğrencilerine evlerinin bahçesini açan çift, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak dilediğince eğlenmelerini sağladı.

Arifiye ilçesinde yaşayan Salih ve Hanife Öztaş çifti ‘böyle güzel insanlar iyi ki varlar’ denilecek örnek bir davranışa imza attı. 53 yaşındaki Salih Öztaş, Arifiye Kaymakamlığında çalıştığı görevinden emekli olduktan sonra servis işine başladı. Servis sahibi olan Öztaş, pandemi zamanında başladığı işinde sergilediği örnek davranışı bu yıl da tekrarladı. Her gün aracında okula götürüp getirdiği ilkokul öğrencilerini, kendi çocuklarından ayırmayan Öztaş çifti, geçtiğimiz sene onları eğlendirip motivasyonlarını artırdığı etkinliğe bu kez mangalı da ekledi.

Bekir Sıtkı Durgun İlkokuluna taşıdığı 15 öğrenciye evinin bahçesini açan Öztaş çifti, mangalın yanı sıra hazırladıkları çeşitli yiyecekleri çocuklara ikram etti. Piknik havasında geçen programda çocuklar bahçede çeşitli oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendi. Gün sonunda hediyelerini de alan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Ailelerden izin alınarak yapılan organizasyondaki görüntüler yürekleri ısıttı. Öztaş çifti, işine gösterdikleri saygı sebebi ile hem çocukların hem de velilerin gönüllerinde taht kurdu.

“Çocukların yorgunluğunu atmaları için bahçemizde piknik düzenledik”

Geçtiğimiz sene ilk kez yaptığı etkinliğin ardından güzel dönüşler aldığını ve bu programı önümüzdeki senelerde de devam ettireceğini aktaran Salih Öztaş, “Bekir Sıtkı Durgun İlköğretim Okulu’na öğrenci taşıyoruz. Geçen sene de oraya öğrenci götürüyorduk ve bu sene de 15 öğrencimiz var. Sene bitiyor, bir senenin yorgunluğunu atmaları için çocuklara bahçemizde piknik düzenledik, yemek ikramı yaptık. Hostes ablaları da hazırladıkları hediyeleri verdi çocuklarımıza. Geçen sene de bahçemizde çocukları ağırlamıştık ve bu sene de daha güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştık, inşallah seneye de devam ederiz. Geçen sene bir farkındalık oluşturmak için yaptık bu etkinliği. Bu sene biraz daha büyüterek mangal yaptık çocuklara ve çok sevindiler. Bu mesleğe girerken ben şöyle düşünmüştüm; ‘Yaptığımı iyi yapayım, iş olsun diye değil. Servisçiliği layıkıyla yapayım’ diyerek girdim. Piyasadakinin bir tık üzerine çıkmaya çalıştık hep ve inşallah başarılı olmuşuzdur. Geçtiğimiz sene bu organizasyonu yaptık ve güzel dönüşler oldu. Birkaç sene daha devam ettirmeyi planlıyoruz bu etkinliği” dedi.

“Veliler de çok sevindi çünkü daha önce böyle bir şey görmemişler”

İşine gösterdiği saygı sebebi ile velilerin de takdirini kazanan Öztaş, “Velilerin dönüşü çok güzel oldu, bütün veliler çok sevindi. Çünkü daha önce böyle bir şey görmemişler. Sadece servis öğrenciyi, evden alıp okula bırakmış ve aynı şekilde okuldan alıp eve bırakmış ve servisçilik bitti mantığı gütmüş. Benim mantığım öyle değil; ben çocuğu sabah evinden alacağım, okulda, hastalığında takip edeceğim, sabah evden neden çıkmadı ve geç kaldıysa sebebi ne bunların hepsini kendimizce bir yol bularak takip etmeye çalışıyoruz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz ve bir farkımız olsun istiyoruz. Böyle bir imkanımız var ve çocuklar da seviyor bu bahçeyi. Bu etkinlik günü çocuklarımızı okuldan alıyoruz, evlerine götürmek yerine bahçemize getiriyoruz. Burada birkaç saat oyunlar oynuyorlar ve çeşitli ikramlar yapıyoruz kendilerine. Sonrasında tekrardan evlerine dağıtıyoruz. Tabi bu program ailelerinin bilgisi dahilinde gerçekleşiyor. Grubumuz var o grup üzerinden iletişim halindeyiz, çocukların nerede olduğunu biliyorlar. Evimizin adresinin konumunu atıyoruz, velilerin kafası rahat bir şekilde bu programı düzenliyoruz” diye konuştu.

“Birçok farklı oyun oynayıp yemek yedik, birlikte olduğumuz için çok mutluyuz”

Bahçede yapılan etkinlikte gönlünce eğlenen 4’üncü sınıf öğrencisi Muhammet Emin Güneş, “Yine oyunlar oynadık, yemek yedik ve mutluyuz. Güzel bir etkinlik oldu böyle bir yerlere gitmek beni heyecanlandırıyor. Bahçede birçok farklı oyun oynadık ve doyasıya eğlendik” derken, 3’üncü sınıf öğrencisi Elif Zümra Çakmakçı, “Yemek yedik, oyunlar oynadık. Geçen sene sadece mangal yapmamıştık. Hep birlikte olduğumuz ve oyunlar oynayıp eğlendiğimiz için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Zeynep Zühre Tüfekçi’de, “Oyun oynadık, arkadaşlarımızla sohbet ettik ve yemek yedik” diyerek yaşadığı mutluluğu belirtti.